Las empleadas de McDonald's presentan quejas por acoso sexual en EEUU

Un grupo de trabajadoras de McDonald's presentaron hoy diez quejas a nivel federal por casos de acoso sexual ocurridos en restaurantes de esta cadena de comida rápida en Estados Unidos por parte de compañeros y supervisores, anunció hoy la campaña Lucha por $15.

Las quejas presentadas ante la Comisión de Igualdad de Oportunidad en el Trabajo (EEOC, en inglés) alegan que cocineras y cajeras fueron manoseadas, recibieron comentarios lascivos, propuestas para tener sexo y, en algunos casos, fueron despedidas por denunciar estos hechos.

Dirigentes de la campaña en favor del aumento del salario mínimo a 15 dólares por hora, que representan a las denunciantes, indicaron que, pesar del movimiento #MeToo, empleados de McDonald's y de otras empresas similares siguen sufriendo este tipo de hostigamientos sexuales.

Una de las demandas señala que los supervisores no tomaron medidas cuando una cajera de 15 años se quejó de que un compañero de un restaurante de la cadena en Nueva Orleans la acosó en repetidas ocasiones usando un lenguaje sexualmente muy gráfico.

En otra queja, un gerente de un local en Chicago supuestamente preguntó a una trabajadora si quería ver su pene y le contó las fantasías sexuales que deseaba hacer realidad con ella. La trabajadora alega que cuando denunció lo sucedido fue despedida.

"McDonald's se anuncia en toda la televisión diciendo que es 'El mejor primer trabajo de Estados Unidos', pero mi experiencia ha sido una pesadilla", dice en un comunicado Breauna Morrow, de 15 años y quien trabaja en un McDonald's, de St. Louis (Misuri). "Sé que no soy la única y es por eso que estoy hablando, para que otros no tengan que enfrentar el acoso que he sufrido".

Terri Hickey, portavoz de McDonald's, aseguró en una declaración que en la compañía "no hay lugar para el acoso y la discriminación de ningún tipo" y se toman "muy en serio las acusaciones de acoso sexual" y que "confían" en que "harán lo mismo" sus franquiciados independientes que son dueños, y operan aproximadamente el 90 % de los 14.000 restaurantes McDonald's en EE.UU.

El anuncio de estas quejas se hizo público frente a la sede central de McDonald's en Chicago, donde se celebra hoy la asamblea anual de accionistas.

Los trabajadores exigen a McDonald's que aplique su propia política de cero tolerancia contra el acoso sexual descrita en su manual y en las políticas de sus franquiciados y que entrene a gerentes y empleados para evitar estos casos y se establezca un sistema seguro y efectivo para recibir y responder a las quejas.

Esta no es la primera vez que trabajadoras de McDonald's se quejan de acoso sexual ante la EEOC, pues en octubre de 2016, denunciaron otros 15 casos por parte de supervisores de la firma, el segundo empleador más grande del país.