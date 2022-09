El enfado de Olona con Vox destapa el vínculo de una cuenta de propaganda neonazi con su antiguo partido

La crisis desatada en Vox por la repentina salida de Macarena Olona del partido ha abierto algunas heridas que supuran con olor raro. En medio del choque con la dirección de Vox, la exdiputada ha aprovechado para ventilar en sus redes los vínculos de la formación de extrema derecha con trolls y cuentas de propaganda neonazi como Españabola, contra la que incluso ha interpuesto una denuncia. Hasta el momento, ningún dirigente de la formación ha hecho declaraciones al respecto.

La semana pasada fue turbulenta para la extrema derecha. Mientras continuaba con su carrusel de actos en universidades, Olona concedió dos entrevistas, una al diario ABC y otra a la cadena Cope, en las que criticó de forma muy dura al partido por su falta de democracia interna pero dejó la puerta abierta a volver. La respuesta de Vox estuvo a la altura de los ataques. “Hasta aquí. Este es el final del camino”, dijo el diputado Iván Espinosa de los Monteros.

Ese viernes Olona dio una conferencia en la universidad de Murcia y a la salida hizo unas declaraciones: “Un partido que sea excluyente no puede ser alternativa de nada. Mucho menos de Gobierno. En este caso no hablamos de un partido. En mi camino no va a haber exclusión. Estoy del lado de todo aquel al que le duela España”. Esa ambigüedad controlada tomó forma este lunes en una entrevista en Canal Sur en la que se mostraba dispuesta a “dar un paso al frente” con un nuevo proyecto político si la formación que lidera Santiago Abascal “deja de ser alternativa” tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023.

Entre el viernes y el lunes, sin embargo, pasaron varias cosas. El sábado el diario El Mundo publicó que la exdiputada de Vox había pedido cita para registrar una asociación política. Olona anunció vía Twitter que impondría una denuncia por suplantación de identidad: “No es cierto que yo haya solicitado esta cita ante Interior. Tengo mucha curiosidad por saber quién lo ha hecho en mi nombre”.

El lunes interpondré una denuncia ante @policia por suplantación de identidad. No es cierto que yo haya solicitado esta cita ante @interiorgob. Pero tengo mucha curiosidad por saber quién lo ha hecho en mi nombre. https://t.co/9KwRb5TDLE — Macarena Olona (@Macarena_Olona) 24 de septiembre de 2022

Ese mismo día, la exdirigente de Vox publicó otro tuit. En él denunciaba el vínculo directo de la cuenta de propaganda neonazi Españabola, continuamente censurada por la red social, con su anterior formación. La cuenta había publicado el día anterior un mensaje de audio con una broma soez de contenido sexual sobre Macarena Olona.

Ella citó ese tuit y escribió lo siguiente: “Lo peor no es el contenido del audio. Lo vomitivo es que se use a uno de los niños del partido (@espanacamarada) para hacer el trabajo sucio de los mayores. Los españoles a quienes tanto he defendido y seguiré defendiendo no van a tragar con esto. Qué poco les conocéis”. Esto es, denunció a Vox de montar una campaña contra ella a través de una cuenta conocida por publicar contenido neonazi o franquista.

A continuación, Olona publicó otro mensaje en el que añadió un tuit del Festival Viva, la plataforma de Vox para el evento que tiene previsto celebrar el 8 y 9 de octubre con la participación de líderes ultraderechistas de otros países y que usará como lanzamiento de la campaña para el curso electoral. Aunque la cuenta del festival borró el tuit, Olona adjuntó una captura del mensaje en el que se puede ver una mención de la cuenta a Españabola.

“Como imaginaba que @FestivalViva_22 tendría la tentación de borrar el tuit, que acredita la vinculación directa del partido con @espanacamarada, aquí está el pantallazo. O paráis o entro con su identidad y de dónde recibe la financiación. No es amenaza. Pero voy a defenderme”, escribió Olona.

Como imaginaba que @FestivalViva_22 tendría la tentación de borrar el tuit, que acredita la vinculación directa del partido con @espanacamarada, aquí está el pantallazo. O paráis o entro con su identidad y de dónde recibe la financiación. No es amenaza. Pero voy a defenderme. pic.twitter.com/jQrcTkd1tI — Macarena Olona (@Macarena_Olona) 24 de septiembre de 2022

El lunes, Olona siguió con su actividad. Publicó una columna en El Independiente ensalzando a Giorgia Meloni con el título ‘Giorgia, sei inspirazione’ y dio unas declaraciones a los medios en las que siguió el doble juego discursivo sobre la eventual creación de una nueva formación política. “Articular un nuevo partido político sería una irresponsabilidad ahora mismo”, pero “si en algún momento Vox deja de ser alternativa”, daría “un paso al frente”.

El martes, la exdirigente de Vox anunció que había interpuesto la denuncia pertinente contra Españabola y adjuntó algunas no solo de mensajes de odio contra ella sino de las loas de la cuenta hacia Hitler. En esas capturas se pueden ver mensajes de la cuenta en Telegram como “Adolf Hitler fue una herramienta de Dios”, o la inscripción al lado del nombre de la cuenta “AHTR”, iniciales de la expresión “Adolf Hitler tenía razón”. “Gracias por toda la información que me habéis remitido desde el sábado. Vomitivo”, dijo Olona en su mensaje.

El nuevo capítulo ha llegado hace escasas 24 horas con forma de noticia, compartida por la excandidata a la Junta de Andalucía en las redes sociales. “El asesor de Vox que insulta a Olona trabaja en el Parlament de Cataluña y ensalza a Hitler”, rezaba el titular publicado por el digital The Objective de este martes. El cuerpo de la noticia decía así: “Tiene miles de seguidores en redes sociales, donde es conocido como Españabola. Pero lo que pocos saben es que se trata de un varón joven, asesor de Vox y que trabaja en el Parlament de Cataluña”.

Según la información del diario, ese joven sigue trabajando para el partido en la cámara catalana pero ha borrado las referencias a su actual empleo en Linkedin, mientras que Vox ha borrado por su parte todos los mensajes públicos que lo vinculan con él. Ni la noticia ni Olona revelan en ningún momento el nombre de esta persona que, recalca el medio, “tenía en su descripción de Twitter las siglas AHTR y compartía fotos de la Totenkopf, la insignia adoptada por las fuerzas paramilitares nacionalistas (SS)”.

La actual cuenta en Twitter de Españabola tiene algo más de 10.000 seguidores y fue creada, según los registros de la red, en septiembre de este año. Twitter suele perseguir este tipo de cuentas, lo que obliga al creador a abrir nuevas para difundir sus mensajes. Una de las anteriores, @EspBall, se encuentra actualmente suspendida, como se puede comprobar haciendo una búsqueda rápida. En la vigente, @espanacamarada, hay referencias a la crisis de los últimos días con Olona, loas a Abascal o a Meloni y, un poco más abajo, varios retuits a diferentes mensajes franquistas. Españabola tiene además un canal de Telegram en el que los mensajes neonazis y franquistas son más explícitos, con mensajes como ‘Arriba España’ o fotos de Hitler con la inscripción “Algunos hombres buenos”.

Vox no ha emitido ni una sola declaración acerca de la denuncia de Olona ni de la supuesta vinculación entre los bots de propaganda neonazi y su formación, pero en el pasado hay algunas referencias de diputados de la formación de extrema derecha hacia la cuenta. En una comisión parlamentaria, el diputado Víctor Sánchez del Real envió un “saludo” al “‘Team Facha’ y especialmente a Españabola”, que a continuación definió como “un grupo de chavales que han vuelto locos a la progresía y a todos los analistas haciendo verdaderas gamberradas”.

En una entrevista de ‘El Plural’ publicada en 2021, Españabola se identificaba como un exvotante del PSC y reconocía que había tenido que crear más de 20 cuentas para sortear la censura de Twitter. En esa entrevista bromeaba con que Mariscal Zabala le mandaba dinero a través de la plataforma Bizum todos los jueves. Zabala es el director de Comunicación de Vox y el director de la estrategia del partido en redes sociales. En la sesión en la que Sánchez del Real alababa a la cuenta él se sentaba a su lado y le mostraba la pantalla del móvil mientras leía. En febrero de 2020, el diputado colgó un tuit en el que lamentaba el cierre de una de las tantas cuentas que ha usado el troll. “Entre todos te traeremos de vuelta”, decía.