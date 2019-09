El eurodiputado Javier Nart deja la delegación de Ciudadanos en la Eurocámara pero no renuncia a su escaño

El eurodiputado Javier Nart, uno de los dirigentes históricos y más veteranos de Ciudadanos, ha anunciado este miércoles que abandona la delegación del partido en el Parlamento Europeo aunque se resiste a dejar su escaño tal y como le reclama la dirección. "Soy eurodiputado y como tal seguiré, conforme al acuerdo inicial expresado, lamentando el inútil ruido creado, ciertamente no por mí", indica en una carta firmada desde Bruselas. Nart se dio de baja como afiliado del partido la semana pasada, tras haber abandonado la Ejecutiva a finales de junio.

Nada más conocerse la noticia de su marcha del partido, que el propio Nart comunicó al secretario general del partido, José Manuel Villegas, con el que el eurodiputado ha hablado estos días en varias ocasiones, la delegación de Cs en Bruselas aclaró que pese a dejar la militancia seguiría en el grupo que dirige Luis Garicano. En un comunicado distribuido a los periodistas que trabajan en el Parlamento Europeo , explicaban que Nart iba a continuar formando parte de la delegación de Cs y también dentro de Renew Europe , el grupo de los liberales,"defendiendo el programa y el proyecto de Cs".

La sorpresa fue que al día siguiente, Albert Rivera le exigía que devolviera el acta al partido y le acusaba de incumplir la carta ética y de aprovecharse de los recurso del grupo. Este lunes la portavoz nacional del partido, Lorena Roldán, hacía la misma petición a Nart de forma oficial apelando a su "ética " y "por coherencia".

La dirección nacional le dio unos días de "reflexión". Pero Nart se ha aferrado al escaño, y pasará al grupo de no adscritos. En la misma carta, Nart aclara que mantendrá sus "compromisos económicos" con la delegación de Ciudadanos, que cuenta con once colaboradores, porque entiende que sus sueldos dependen en parte de él y no quiere que su salida se tradujera en reducción de nóminas o ceses para algunos de ellos.

El contenido de la carta evidencia el enfrentamiento total con Albert Rivera, al que acusa de cambiar de criterio "de un día para otro". El eurodiputado sostiene que en la conversación que mantuvo con Villegas para informarle del fin de su afiliación, le expresó su intención de continuar en la delegación como "independiente", al igual que lo son Soraya Rodríguez y Maite Pagazaurtundúa, sin que Villegas presentara "objeción alguna".

La dirección del partido le ha solicitado esta misma mañana por teléfono y por carta que formalice su renuncia al acta de eurodiputado "por respeto a los principios éticos que siempre ha defendido" y en "coherencia" con la carta ética que firmó al aceptar formar parte de las listas a las elecciones europeas de 2019.

Según se recuerda, Nart firmó ese compromiso "el 3 de abril de 2019", varios días antes de las elecciones europeas. Al finalizar, incluso se añade en el comunicado que la dirección "le ha trasladado el afecto y el agradecimiento por el trabajo realizado todo este tiempo".