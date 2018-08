El policía que facilitó la entrada de incógnito en el juzgado a Cifuentes es el nuevo jefe de escoltas de Pablo Casado

El policía que facilitó la entrada a los juzgados de Plaza de Castilla a través del garaje a la expresidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, para que declarase por el caso de su máster, es el nuevo jefe de los escoltas del presidente del PP, Pablo Casado.

Según ha informado la Cadena Ser, este subinspector de policía, antiguo jefe de los escoltas de Cifuentes, fue el encargado de organizar el traslado de la expresidenta desde la Puerta del Sol hasta los juzgados de Plaza de Castilla el pasado 23 de julio para que declarase por el caso máster. Cifuentes entró a los juzgados por el garaje en el coche policial, evitado así ser grabada por las cámaras que esperaban a la puerta.

Dicho traslado, en el que participaron cuatro agentes del Cuerpo Nacional de Policía en dos vehículos policiales, está siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por si hubo alguna irregularidad.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira, reconoció hace unos días que no conocía las circunstancias en las que se produjo el acceso de Cifuentes a los juzgados. "Yo no había tenido conocimiento ni de cómo se ha producido ni de quién lo ha permitido, entonces no puedo decir nada más. Voy a tratar de enterarme de qué es lo que ha ocurrido", dijo en declaraciones recogidas por la Cadena Ser.

Tan solo dos días después de la declaración de Cifuentes, el subinspector de policía que se había hecho cargo de la escolta de la expresidenta fue destinado a la Calle Génova como jefe de los escoltas de Pablo Casado.