García Egea defiende investigar los pagos al hermano de Ayuso: “Si los partidos no pueden preguntar, lo mejor es dejarlo”

"El PP perdió el Gobierno por no atajar la corrupción y nosotros llegamos con la bandera de la regeneración. Hemos hecho preguntas. Si los partidos no pueden hacer preguntas, lo mejor es dejarlo. Los ciudadanos deben preguntarse si hay que tirar la información a una papelera". Así ha justificado en una entrevista en La Sexta el ya ex secretario general del PP, Teodoro García Egea, el proceso de investigación interno cuando en el verano de 2021 la dirección del partido recibió una documentación que supuestamente señalaba los pagos recibidos por el hermano de Isabel Díaz Ayuso de una empresa que ha contratado con el Gobierno de Madrid.

Esas pesquisas internas (que no "espionaje", ha asegurado) han derivado en una guerra interna que ha terminado con su dimisión y el inminente final del mandato de Pablo Casado al frente del partido. Un presidente que, ha dicho Egea, "no ha dudado en poner en riesgo su cargo para defender sus principios". "Que no hemos hecho nada malo es obvio. Todo el mundo lo sabe", ha añadido. "Espero que la nueva dirección siga trabajando en la misma línea", ha apuntado.

Egea ha insistido en que la guerra por el control del PP de Madrid arrancó después de que él mismo preguntara a Díaz Ayuso por la documentación recibida, en agosto de 2021. "Esperábamos recibir explicaciones, como hemos intentado recibir en otros casos con informaciones de este tipo", ha dicho. Pero esas explicaciones no llegaron hasta el pasado viernes, con la rueda de prensa de dos de los consejeros de Ayuso y el comunicado oficial firmado por la propia presidenta y en la que se reconoce expresamente que su hermano cobró 55.850 euros por unas mascarillas importadas de China, aunque sin detallar otros tres pagos de la empresa.

Pero dichas explicaciones, más las que dio Ayuso a Casado en una reunión que se celebró en la sede del partido en la calle Génova de Madrid, son suficientes. Egea las ha calificado de "contundentes". "Deseo y espero que esas explicaciones sean ciertas", ha señalado. "Me creo a la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha añadido, para insistir: "Deseo que toda la información que nos ha llegado sea falsa. Lo deseo y lo creo".

García Egea presentaba su dimisión este martes por la tarde, tras 48 horas de un goteo incesante de deserciones entre los afines a Pablo Casado, y señalado por la mayoría de los dirigentes, autonómicos y nacionales, como uno de los principales responsables de la gravísima crisis interna que ha terminado con el mandato de Casado.