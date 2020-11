El Gobierno no oculta que la victoria de Joe Biden supone un alivio para las relaciones entre EEUU y la UE y también con España. El recuento de las elecciones mantuvo en vilo a los socialistas, que nada más confirmarse la derrota de Donald Trump no dudaron en celebrarlo en las redes sociales. En Moncloa fueron más precavidos y coordinaron la respuesta del Ejecutivo con los socios europeos, cuyos líderes salieron en tromba a reconocer al nuevo presidente electo el sábado por la tarde a pesar de que Trump no admita el resultado y haya iniciado una ofensiva legal con escasas opciones.

Fidel Sendagorta, director general de Política Exterior: "Hemos aceptado depender en exceso de EEUU para nuestra seguridad"

