Iglesias y Montero acusan al ultra Miguel Frontera de acosarles en su casa: “Era una situación permanente de nervios”

Pablo Iglesias e Irene Montero han descrito en el juzgado el acoso al que el ultraderechista Miguel Frontera les sometió durante meses en 2020 en su casa de Galapagar. “Era una situación permanente de nervios, recorría una y otra vez el perímetro de nuestra casa”, ha dicho la exministra de Igualdad. “No le deseo a nadie que viva lo que hemos vivido”, añadía el exvicepresidente.

Frontera, una de las caras visibles de las concentraciones de la calle Ferraz del pasado mes de noviembre, ha negado el acoso y ha justificado las concentraciones masivas en la puerta del domicilio: “Era su jarabe democrático”. Tanto Iglesias como Montero han sido increpados e insultados en la puerta del juzgado.

El juicio se ha celebrado este lunes en un juzgado de lo penal de Madrid con la Fiscalía defendiendo su petición de tres años de cárcel para él. Un juicio en el que varios guardias civiles han certificado que Frontera llegó a grabar el interior de la finca con su teléfono móvil además de haber participado casi a diario en las concentraciones.

Iglesias y Montero han relatado lo que supuso vivir varios meses durante la pandemia esa situación y con tres niños pequeños. “Era una situación angustiosa, muy difícil de vivir, hasta sacar a los perros era complicado”, ha descrito Iglesias. “Claro que teníamos miedo, era una situación indescriptible. Era difícil dormir a los peques, empezaban a tener la percepción de algo extraño”.

En sentido similar se ha pronunciado Irene Montero, afirmando que a través de las redes sociales eran conscientes a diario de que Frontera se jactaba de conocer todo su perímetro de seguridad y también de que no pensaba parar. “Podía venir en cualquier momento, se plantaba allí, era una situación permanente de nervios, nunca sabías qué podía ser lo siguiente”.

Los dos han relatado que en el día del cumpleaños de Iglesias, cuando volvían de dar un paseo con sus hijos, fueron abordados por Frontera, que les espetó: “Feliz cumpleaños, hijo de puta”. Montero ha explicado: “Me dio miedo, fue invasivo, iba con mis niños pequeños”. Frontera, según la exministra, “tenía la intención, y lo conseguía, de que en mi familia hubiera una situación permanente de ruido”. “Era evidente que era capaz de cualquier cosa”.

Frontera: “Era su jarabe democrático”

Miguel Frontera, uno de los protagonistas de las manifestaciones frente a la calle Ferraz y la sede central del PSOE el pasado mes de noviembre, se ha presentado como la víctima del caso defendido por Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos. “El que recibió acoso real, un acoso dramático, he sido yo”, ha dicho Frontera después de reconocer que acudió prácticamente a diario durante meses a la puerta de la casa de Iglesias y Montero a gritar con un megáfono y poner música.

Frontera, que por aquel entonces grababa en vídeo todas estas concentraciones, se jactaba de conocer el perímetro de seguridad de la casa y anunciaba que su objetivo era expulsar a la pareja del país, ha afirmado en su declaración que su objetivo era protestar y dar un escarmiento a Iglesias y Montero por haber promovido escraches en el pasado contra la monarquía. “El ideólogo ha sido Pablo Iglesias, el que pidió una cacerolada contra el rey fue Pablo Iglesias”, ha explicado.

Según su versión, los que en realidad armaban escándalo en la puerta del domicilio eran los simpatizantes de Podemos poniendo la Internacional. “Llevaban varios altavoces, a veces nos escupían”. Incluso ha llegado a afirmar que fueron considerados al “para la protesta para no hacer tanto ruido”.

El objetivo, a pesar de que en internet y en sus cánticos afirmaba que era expulsarles de España, era “protesta política, en plan mofa, burla, por las contradicciones del señor Iglesias”. “Era una protesta política, su jarabe democrático”, ha dicho para justificar los episodios de hostigamiento por los que la Fiscalía pide hasta tres años de cárcel para él.

Iglesias y Montero han sido increpados por media docena de personas a su llegada a los juzgados de lo penal en la calle Julián Camarillo de Madrid. Los dos han accedido al edificio entre insultos y amenazas para después volver a salir y acercarse a una de las mujeres que les estaban increpando, momento en el que la mujer se ha marchado gritando: “No me acoses, no me acoses”. Dentro del juzgado estaba también Francisco Zugasti, conocido por ir a los juzgados con pancartas de “Stop Feminazis” y condenado por insultar y agredir a un guardia civil precisamente en la puerta de la casa de Galapagar en diciembre de 2020, aunque no ha accedido al interior de la sala.

Dentro del juzgado, la magistrada ha parado los pies en varias ocasiones a Polonia Castellanos, abogada de Miguel Frontera y presidenta de Abogados Cristianos. Sobre todo cuando ha preguntado varias veces a Iglesias a Montero que, si tanto miedo tenían, por qué no contrataron seguridad privada, teniendo ya custodia policial por sus cargos en el Gobierno. “¿Le molestaba el himno de España pero no la Internacional Socialista? ¿Tiene audición selectiva?”, ha llegado a preguntar antes de ser cortada por la jueza.

“¿No estaba usted a favor de los escraches, del jarabe democrático, no intentó despenalizar las injurias a la Corona?”, ha preguntado también la abogada de Frontera.