Iglesias, sobre la ley de vivienda: "Pedro Sánchez no se puede permitir mentir a la cara a sus votantes"

El vicepresidente segundo y candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, se ha mostrado convencido de que su posición respecto a la regulación de los alquileres se acabará imponiendo a la propuesta de los socialistas de bajar los precios a través de un sistema de incentivos fiscales para los propietarios. "Está firmado en un papel. Pedro Sánchez no se puede permitir mentir a la cara a sus votantes que le van a decir: ¿qué es esto de favorecer a los grandes propietarios y bailar al son de las inmobiliarios? Van a intentar doblarnos el brazo, pero ya te digo yo que no lo van a conseguir", ha afirmado en una entrevista en Las Cosas Claras de TVE.

Pablo Iglesias exige al PSOE que incluya la regulación de los alquileres en la ley de vivienda: "Lo que se firma, se cumple"

La batalla de vivienda amenaza con prolongarse durante la campaña electoral madrileña ante el desacuerdo por ahora total que hay entre PSOE y Unidas Podemos. Los socialistas confían en que los de Iglesias acaben asumiendo su propuesta base, sobre la que están dispuestos a introducir cambios puntuales. Sin embargo, el líder de Unidas Podemos deja claro que no va a moverse ni un ápice de lo que figura en el acuerdo programático que sellaron Sánchez y él. "Pedro Sánchez ha puesto la firma en un papel conmigo que decía que hay que regular los alquileres. Las propias bases socialistas no van a consentir que el presidente les mienta a la cara", ha insistido Iglesias, que ha admitido que se hacen "muchas cosas en el Gobierno" que a él no le gustan, pero que asume como socio minoritario porque no están recogidas en el acuerdo programático.

Sobre la propuesta de incentivos fiscales de hasta un 90% de bonificación por la bajada de un 10% del precio del alquiler que ha formulado el departamento de José Luis Ábalos, Iglesias ha hecho su propia lectura: "Con dinerito de los ciudadanos, pagar a los grandes propietarios". Esa propuesta, ha dicho, no contará bajo ningún concepto con el apoyo de Unidas Podemos por lo que ha augurado que eso llevaría al PSOE a sacar la ley de vivienda con el PP, algo que, a su juicio, los socialistas no se pueden permitir porque seria darles la hegemonía de la izquierda a ellos. El principal escollo es que los socialistas apuestan por una fórmula de incentivos fiscales para bajar los precios del alquiler en zonas tensionadas mientras que Unidas Podemos sostiene que la regulación tiene que pasar por poner un techo a los precios.

Su salida del Gobierno abre una nueva etapa aún incierta. Por un lado, los socialistas consideran que el día a día en el seno de la coalición será más tranquilo, al menos de lo que ha sido hasta ahora de puertas hacia afuera, aunque también tienen el temor de que Iglesias aproveche estar fuera del gabinete para desgastar aún más a los de Pedro Sánchez. En la entrevista de Jesús Cintora, Iglesias ha incidido en las diferencias que tienen PSOE y Unidas Podemos, aunque ha pronosticado que la coalición durará toda la legislatura y que no habrá anticipo electoral que sobrevuela desde que Ayuso convocó los comicios madrileños: "Saber lo que puede pasar el año que viene es difícil, pero mi impresión es que no las va a haber. Yo creo que agotaremos la legislatura. Mi pronóstico es que sí".

Además de la discrepancia en materia de limitación de los precios del alquiler, Iglesias también ha anticipado que habrá batalla en la derogación de la reforma laboral, aunque ha asegurado que se llevará a cabo. El todavía vicepresidente del Gobierno ha anticipado que la "CEOE se va a poner como gato panza arriba" ante esos cambios e incluso se ha mostrado convencido de que la parte socialista del Gobierno "va a trabajar más" en algunos momentos con la patronal que con el socio minoritario.

También ha atacado con dureza a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de la que ha augurado un nefasto futuro judicial. "Es más que probable que cuando se investigue de verdad a la señora Ayuso sea imputada y acabe en prisión", ha afirmado en durante la entrevista en la que ha asegurado que es "un peligro para la democracia" que gobierne "esta gente" en referencia al PP y Vox. "Cuando decimos que el PP es sinónimo de delincuencia y de crimen estamos diciendo la verdad porque lo dicen los jueces", ha aseverado Iglesias.

Iglesias se ha mostrado esperanzado en las elecciones madrileñas y, aunque ha reconocido que es difícil, cree que "hay partido" para que la izquierda pueda arrebatar el poder al PP. De hecho, ha llegado a decir que se ve como ganador de los comicios. "Quien esté pensando en escenarios de derrota que no se presente", ha dicho Iglesias preguntado por el augurio de Ayuso de que los comicios madrileños serán su final: ""Que estoy acabado me lo han dicho muchas veces en los últimos años -ha expresado-. A lo mejor esa arrogancia se traduce en que el día 4 de mayo quienes estén acabados son ella y ultraderecha".

Lo que ha dado por hecho es que Ciudadanos se quedará fuera de la Asamblea de Madrid. Iglesias considera que su candidatura puede servir para movilizar al electorado de izquierdas para que las tres candidaturas sumen tras haberse quedado a las puertas de arrebatar el poder al PP en los dos últimos comicios autonómicos. También ha advertido de que en el próximo mes y medio habrá un "despliegue de mentiras" ante el temor de que pueden ganar.

El secretario general de Podemos ha defendido su candidatura como una decisión en "equipo" para evitar el "terrible" escenario de que Ayuso siga en el poder. "Había que dar la cara", ha dicho Iglesias, que considera que "cada uno" tiene que "jugar" donde puede "ser más útil". "Soy de Madrid y antifascista", ha reiterado el vicepresidente que ha asegurado que perfiles como el de Yolanda Díaz -a la que ya promociona como candidata en las generales para ser presidenta- o el de Irene Montero pueden "llevar el proyecto más lejos" de lo que lo ha hecho él.

Robles sobre Belarra: "Solo conozco sus tuits"

Por otra parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha vuelto a dejar patente su distancia con el socio minoritario y, en concreto, con la secretaria de Estado para la Agenda 2030 que, pasará a sustituir a Iglesias como ministra de Asuntos Sociales, además de mantener esa cartera, según el acuerdo cerrado el pasado martes con el presidente.

"No la conozco, la conozco a través de los tuits", ha dicho sobre la dirigente de Unidas Podemos, que ha sido especialmente beligerante con Robles a través de la red social. "Espero que si finalmente es ministra, que es una decisión que tiene que tomar el presidente del Gobierno, pues que ella pueda tener una gestión y la podamos juzgar por una gestión -ha proseguido en declaraciones a los periodistas en Salamanca-. Yo hasta ahora solo conozco sus tuits".