Las incógnitas legales y políticas del acuerdo de Sumar con Podemos hasta el cierre de las listas

Sumar ya es una coalición electoral. El acuerdo alcanzado con una quincena de partidos entró en el registro en la tarde del viernes pasado, pocas horas antes del plazo que disponía la ley. Ese hito no despeja, sin embargo, todas las dudas sobre cómo se articulará el proyecto político de Yolanda Díaz de cara a las próximas generales porque hasta el 19 de julio queda tiempo para un elemento fundamental en un proceso electoral: la configuración de las listas de la coalición en cada una de las circunscripciones.

Aunque todavía no están registradas las listas, los partidos que se incorporaron a la coalición firmaron como parte del acuerdo el nombre de las personas que irán en cada uno de los puestos de salida asignados para cada formación política. Algunos de esos nombres ya se conocen: Yolanda Díaz irá como número 1 por Madrid y lo acompañará en el segundo puesto el diplomático Agustín Santos Maraver, hasta ahora actual embajador de España ante la ONU. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, será la número 5 por esa circunscripción; un puesto por detrás del líder de Más País, Íñigo Errejón.

Podemos rubricó el pasado viernes junto al resto de partidos el acuerdo por el que se hace con 15 puestos de salida en las listas –ocho de ellos con escaño garantizado con un resultado como el de 2019–, pero mientras afirma que irá con Sumar a las elecciones generales, asegura que peleará hasta el último minuto por renegociar ese pacto y forzar a Yolanda Díaz a que incluya a la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuya exclusión el partido de Belarra achaca a un “veto” directo por parte del equipo de Sumar. Desde el entorno de la vicepresidenta aseguran que el tema está zanjado y las listas se registrarán tal y como figura en el acuerdo sellado por los partidos.

¿Cuándo se presentan las listas?

La ley electoral marca que las coaliciones deben estar registradas en los diez días siguientes a la convocatoria electoral. Esto es lo que ocurrió el pasado viernes. Pero el plazo para registrar las candidaturas, en las que aparecen los nombres concretos de los aspirantes a convertirse en diputados por cada una de las circunscripciones es más amplio, en concreto entre el “decimoquinto y el vigésimo día posteriores a la convocatoria”. Esto es, entre este miércoles y el próximo lunes.

¿Puede Sumar incluir a Irene Montero en las listas de aquí al lunes?

No hay ningún obstáculo legal para que eso ocurra, puesto que los plazos para registrar las listas todavía no han comenzado. Pero la ausencia de Irene Montero en las futuras candidaturas no es un asunto legal sino político. Fue uno de los temas que marcaron la segunda semana de las negociaciones de Sumar con el resto de fuerzas, cuando los partidos empezaron a expresar de forma más clara sus resistencias a la presencia de la ministra de Igualdad en las listas.

Esas resistencias crecieron hasta el punto de que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, denunció el viernes, a pocas horas del fin del plazo para el registro de la coalición, que Sumar quería imponer un “veto” a su “principal activo político” y avanzó que iban a negociar hasta el final para llegar a un acuerdo justo que incluya a la ministra. No sucedió y a pesar de ello los de Belarra firmaron el acuerdo de coalición en el que el partido incluía el compromiso de llevar a las personas que figuran en ese papel, con nombre y apellidos, en cada uno de los puestos de salida negociados y en el que no aparecía el de Irene Montero.

Desde entonces, y a pesar de haber plasmado su firma en ese papel, Podemos ha insistido en que hay tiempo para renegociar ese acuerdo e incluir a Montero en las listas. Desde el partido creen que una fuerte presión de la militancia e incluso de sectores de otras formaciones que forman parte de la coalición puede forzar a Yolanda Díaz a rectificar, algo que en Sumar descartan de plano toda vez que el acuerdo firmado manifiesta ya un compromiso con el resto de las partes de respetar los nombres que figuran en el papel.

¿Puede Podemos presentarse en solitario?

Descartada la posibilidad de que los equipos de Sumar cambien de opinión y se abran a renegociar el acuerdo para incluir a Montero, ¿puede Podemos concurrir en solitario? Antes de responder si puede, es importante recalcar que el partido ha asegurado que no lo hará, que irá en coalición con Sumar pase lo que pase. Dirigentes del partido lo han recalcado en privado y en público varias veces.

Pero si cambiasen de opinión, la ley electoral lo único que marca es que un partido no puede presentar una lista alternativa propia en ninguna circunscripción donde vayan en coalición con otros partidos. Es decir, para ir en solitario deberían salir de la coalición. Los juristas consultados tienen opiniones divergentes sobre si es posible que un partido abandone una coalición una vez registrada, aunque la mayoría admiten desconocer qué podría ocurrir ante la falta de antecedentes.

Fuentes de la Junta Electoral Central, sin embargo, afirman que es una opción posible. Diferentes grupos parlamentarios también coinciden en que ese camino es viable y bastaría con enviar antes del registro de candidaturas una comunicación. Una decisión que podría ser objeto de recurso ante la Justicia ordinaria: caería en la Sala Tercera del Tribunal Supremo y podría caber recurso ante el Constitucional.

Otra opción que Podemos podría utilizar para concurrir a estas elecciones e incluir a Irene Montero u otros perfiles que han quedado fuera, como Pablo Echenique, Isa Serra o Ángela Rodríguez, es la creación de un partido nuevo, registrado en tiempo y forma. Es la especulación que empezó a circular cuando apareció en el registro del Ministerio del Interior un partido denominado Juntas Sí Se Puede, inscrito por un miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos y con la misma dirección que la de la sede social del partido que lidera Belarra. Fuentes de la formación asociaron la creación de ese nuevo partido a una decisión unilateral de esa persona, totalmente ajena a la dirección. Ese partido fue dado inmediatamente de baja y de hecho ya no figura en el registro.

¿Puede ir en coalición con otro partido?

Durante las negociaciones de la coalición, los comuns de Ada Colau llegaron a acusar a Podemos de haberles amenazado con concurrir en coalición con Esquerra Republicana en Catalunya. La coalición catalana desveló estas amenazas después de que Pablo Iglesias denunciara en la Cadena SER que los comuns estaban imponiendo vetos a la presencia de Podemos en las circunscripciones catalanas. Los republicanos negaron haber negociado nada con los de Belarra, pero la sospecha de algo así planeó durante varios días alrededor de las conversaciones.

Una vez cerrado el plazo para registrar coaliciones, tampoco es posible que Podemos pueda integrarse en otra coalición. Si hay dudas sobre el primer escenario (que concurran en solitario), la ley es tajante sobre esta segunda premisa. Podemos tendría que haber registrado un pacto de coalición con ERC antes del pasado viernes.