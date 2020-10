Los diputados del PDeCAT en el Congreso votarán a favor del decreto del estado de alarma

Pide al Govern no lanzar "globos sonda que generan incertidumbres" en la población y sectores económicos

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PDeCAT, Marc Solsona, ha anunciado este lunes que los cuatro diputados del partido que tienen en el Congreso, adscritos en el grupo de JxCat, votarán a favor del decreto del estado de alarma ante la segunda ola de la pandemia del coronavirus.

En rueda de prensa telemática, ha explicado que esta es la posición del PDeCAT, sin aclarar si lo han hablado o comunicado al resto de diputados del grupo de JxCat, que encabeza Laura Borràs.

Sobre si el estado de alarma debe prorrogarse durante seis meses, Solsona ha advertido de que el estado de alarma es necesario dada la gravedad de la situación, y que ya analizarán "una por una" las prerrogativas que conlleva.

También ha pedido al Govern reconsiderar las medidas impuestas sobre bares y restaurantes, y que tenga una "visión de país y no sólo tome medidas pensadas en la Cataluña ciudad, que es Barcelona".

VISIÓN "MUY DE BARCELONA"

"En las medidas aprobadas hay un componente de visión de área metropolitana, muy de Barcelona", ha reprochado el también alcalde de Mollerussa (Lleida), que ha defendido que Cataluña es asimétrica y tiene realidades y densidades diferentes de población.

Para Solsona, la gestión de la pandemia es una cuestión de salud pública y no sólo de seguridad, por lo que no entiende que la consellera de Salud, Alba Vergés, no compareciera el domingo para explicar las medidas necesarias que deben implementarse en salud pública.

Además, ha acusado al Govern de especular al lanzar "globos sonda, que no se concretan durante la semana, y que generan incertidumbre" a la población y muchos sectores económicos que, ha advertido, están al límite de la supervivencia.

"Hay que intentar no generar más incertidumbre, sólo certezas. Evitemos las especulaciones y los globos sonda", ha reclamado Solsona, motivo por el que no ha querido pronunciarse sobre si están a favor de un confinamiento domiciliario durante los fines de semana, como ha puesto sobre la mesa este lunes la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó.