Mayor Oreja: “España está en caída libre por un proyecto suicida que sumó a la izquierda y nacionalistas con ETA de capitán general”

El exministro del Interior del PP Jaime Mayor Oreja ha asegurado en una conferencia ante centenares de alumnos de un colegio concertado de Madrid que España está “en caída libre” por un “proyecto suicida que sumó a la izquierda, socialistas, comunistas y nacionalistas” cuyo “capitán general” fue ETA.

Mayor Oreja, ministro entre 1996 y 2001 bajo el Gobierno de José María Aznar, ha dicho estas palabras en una conferencia bajo el título 'Construir España' ante alumnos de Bachillerato, cuarto y tercero de la ESO (entre 14 y 18 años) del colegio concertado Cristo Rey de Madrid. La charla se ha impartido este lunes a las 11, en horas lectivas, según las redes sociales del colegio.

Mayor Oreja ha defendido que la Constitución de 1978 fue el “primer esfuerzo en 100 años de hacer una Constitución de todos, no una de vencedores y vencidos” y ese “logro histórico” fue “un acierto”. “El hecho de que hoy España esté en caída libre no es por culpa de la Constitución, es por culpa de un proyecto letal suicida que sumó a la izquierda, socialistas, comunistas y nacionalistas, cuyo capitán general fue la organización terrorista ETA”, ha dicho, según recoge El País y se puede volver a escuchar en la charla subida por el centro a su Youtube.

“Eso es lo que ha llevado a la situación en la que estamos. Estamos en una caída libre en la que has decidido suicidarte (...) El proyecto que está mal gobernando España es letal y suicida. ¿La culpa la tiene la Constitución? No”, ha añadido. España, en opinión de Mayor Oreja, está en una situación difícil por un “mal uso” de la Carta Magna y ha pedido a la nueva generación que no imite los errores de la suya.

También ha señalado que la Constitución tendría que haber exigido una “contrapartida” con los partidos nacionalistas. “No se pudo hacer. No se hizo, pero se tenía que haber pedido una lealtad con España a cambio de gobernar Cataluña y País Vasco. Y esa es la crisis que tenemos y que hoy vivimos, con una asociación letal de la izquierda con el comunismo, nacionalismo y ETA de capital de general”.

En opinión del exdiputado, el problema de España es que se está cambiando “una sociedad basada en fundamentos cristianos por otra que está basada en la nada”. “La crisis que vivimos es una crisis de pérdida de referentes, de fe, para católicos, no católicos, creyentes o no”. El debate del futuro no va a ser “entre una derecha e izquierda tradicional”, sino entre los que creen entre “fundamentos cristianos” y el “relativismo, no creer nada”.

“En la vida me quedan la fe y la familia. Todo lo demás es absurdamente etéreo, desaparece. La popularidad, el éxito, el fracaso, eso desaparece. Al final de tu vida te queda lo sólido. La fe y la familia”, ha reivindicado el exdiputado.

Como colofón la profesora y monja Cristina, introductora de la ponencia, ha pedido a los alumnos que se pusiesen en pie para escuchar el himno de España interpretado a piano. “Tenemos que perder la vergüenza a escuchar el himno e ir con una bandera”, ha reclamado.