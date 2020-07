Monasterio ve "denunciables" agresiones a menores migrantes tutelados de la Comunidad pero apuesta por repatriarlos

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha tachado de "denunciables" las agresiones a menores migrantes tutelados por la Comunidad de Madrid pero ha apostado por repatriarlos a sus países de origen.

Así lo ha señalado en declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press, al ser preguntada por el vídeo publicado por la Cadena Ser donde se muestran burlas y agresiones de un vigilante de seguridad del centro donde se hospedaban estos menores.

"Claro que son denunciables pero estos menores donde mejor estarían es con sus padres en los países de origen. Nosotros lo que defendemos es repatriar a estos menores porque con sus padres es como mejor van a estar", ha manifestado.

Para la portavoz de Vox, "no puede ser que se les mande a España con un proyecto y un sueño" que luego no se cumple y no puede ser que la mayoría "tenga un problema de drogodependencia que no se ataca".

Además, ha criticado que se destine 125 euros a cada menor que se encuentra en alguno de los centros de menores extranjeros no acompañados cuando ya les gustaría "a muchas familias españolas" tener esa cuantía.

"Nosotros lo que proponemos es que estos menores inmigrantes, que algunos de ellos son verdaderos delincuentes, se tienen que repatriar a sus países origen, quedarse con sus padres. Ya está bien de dedicar dinero a estos menas que no se quieren integrar", ha lanzado.