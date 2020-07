Los partidos celebran el acuerdo logrado por el Gobierno en Bruselas menos Vox, que habla de la "dictadura 2030"

Todos los partidos de ámbito estatal, con la excepción de Vox, han celebrado este martes el acuerdo logrado en el Consejo Europeo celebrado esta madrugada en Bruselas, que dará a España 140.000 millones de euros. Desde el PSOE, la primera en valorar el pacto ha sido la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que, en entrevista en la Cadena Ser ha asegurado que "se ha abierto paso la idea de una Europa unida" a pesar de que el PP "no haya ayudado más" al Ejecutivo en la negociación.

Sánchez califica de "histórico" el acuerdo europeo

No obstante, desde las filas populares también han celebrado el acuerdo. En otra entrevista, en RNE, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha considerado que lo logrado en Bruselas supone "una buena noticia". No obstante, ha considerado que el mensaje que han lanzado los socios al Gobierno español ha sido que "la clave es ser responsables y llevar a cabo refromas estructurales".

"Se manda un mensaje muy claro: reformas sí, políticas populistas y medidas que generen desconfianza, en ningún caso", ha remarcado el vicesecretario del PP, que ha reiterado que el logrado es un "buen acuerdo que demuestra el compromiso de Europa por España".

Por parte de Unidas Podemos, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha celebrado el acuerdo en la UE. En un mensaje en su cuenta de Facebok, Iglesias ha señalado que el acuerdo cerrado esta madrugada "no va todo lo lejos" que le gustaría, "pero va en una dirección diametralmente opuesta" a lo que sucedió en la última década. Por eso ha defendido que "no solo no impedirá que el Gobierno de coalición continúe aplicando su programa, sino que significará un enorme estímulo para continuar con las transformaciones en clave de recuperación de derechos y reconstrucción de lo público que nos marcamos en el acuerdo de Gobierno".

Iglesias: "Es un salto adelante"

El líder de Unidas Podemos analiza el acuerdo como "un salto adelante en el modelo presupuestario de la UE" ya que, dice, "por primera vez en la historia de la UE se plantea un paquete de subvenciones financiado con deuda conjunta". "Los 'eurobonos', que parecían inviables hace unos años, ahora son una realidad y servirán para afrontar esta crisis de forma distinta, sin recortes", asegura.

Sobre el acuerdo alcanzado en Europa 👇🏽 HILO — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) 21 de julio de 2020

"En esta ocasión no tendremos hombres de negro visitando los países, sino planes de inversión negociados. Europa ha entendido que la única forma de salir de la crisis es cooperar", apunta el vicepresidente. Iglesias cree que "se esquiva la capacidad de veto que exigían algunos países" al apostarse por una aprobación de los programas nacionales por mayoría cualificada, y dice que el "freno de emergencia" que se ha implantado a petición de los países del norte "tendrá en todo caso un carácter político y no técnico, ya que será el Consejo Europeo quién decidirá sobre la continuidad del programa".

Iglesias concluye, en clave nacional: "Debemos destacar algo clave para España: el acuerdo alcanzado no solo no impedirá que el Gobierno de coalición continúe aplicando su programa, sino que significará un enorme estímulo para continuar con las transformaciones en clave de recuperación de derechos y reconstrucción de lo público que nos marcamos en el acuerdo de Gobierno".

Un acuerdo histórico que nos da una oportunidad única para relanzar y reformar España.

Ahora la prioridad es gastar el dinero (¡la mayor parte del dinero 2014-2020 no se gastó!) y gastarlo bien: reformas e inversiones, no ideologías trasnochadas ni despilfarros. pic.twitter.com/fTMZEcdbwt — Luis Garicano (@lugaricano) 21 de julio de 2020

Desde Ciudadanos, su responsable económico, Luis Garicano, ha calificado el pacto como "un acuerdo histórico" que "da una oportunidad única para relanzar y reformar España". "Ahora la prioridad es gastar el dinero (¡la mayor parte del dinero 2014-2020 no se gastó!) y gastarlo bien: reformas e inversiones, no ideologías trasnochadas ni despilfarros", ha remarcado en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.

"Nada será gratis" a juicio de la extrema derecha

La lectura que se ha hecho desde la extrema derecha de Vox es bien distinta. Su líder en Madrid, Rocío Monasterio, ha publicado otro tuit en el que habla de un "rescate", así como del inicio de la "dictadura 2030". "Nada será gratis en el rescate europeo. Hoy nos cuentan las cantidades conseguidas, se olvidan de detallar las contrapartidas....más fiscalización, menos soberanía, imposición de la dictadura 2030", ha señalado Monasterio.

Nada será gratis en el rescate europeo. Hoy nos cuentan las cantidades conseguidas, se olvidan de detallar las contrapartidas....más fiscalización, menos soberanía, imposición de la dictadura 2030. https://t.co/NrzGM93wwE vía @elespanolcom — Rocio Monasterio (@monasterioR) 21 de julio de 2020

Previamente, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, había asegurado en una entrevista en esRadio que el histórico acuerdo alcanzado entre los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea para crear un fondo de recuperación de 750.000 millones es "una buena noticia" si el dinero se ejecuta "de la manera adecuada".

Sin embargo, Espinosa ha considerado que el plan de reconstrucción dista de las expectativas que estaba generando el Gobierno de coalición, lo cual pone de manifiesto que "la influencia de España" en Europa "ha ido cayendo en picado". "Esta falta de credibilidad es por labor de los sucesivos gobiernos, que no han generado la credibilidad para negociar con fuerza con los países más pequeños, que han salido ganando de esta cumbre en la que parecía que iban a regalarnos el dinero y que nadie se iba a oponer", ha criticado.