Pedro Sánchez: “El independentismo catalán no es terrorismo y así lo van a concluir los tribunales”

Pedro Sánchez considera que no es necesario hacer cambios en la ley de amnistía, como le exige Junts, porque en los términos en los que se encuentra la proposición sería un paraguas para todos los encausados, incluido el expresident Carles Puigdemont, a pesar de las maniobras del juez Manuel García Castellón para perseguirles por los delitos que quedan fuera del texto. “Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. No lo es. Con este proyecto de ley estoy convencido y así lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados porque no son terroristas”, ha afirmado en una rueda de prensa en Bruselas tras participar en el Consejo Europeo.

“Si hemos logrado esa ley de amnistía valiente, reparadora y constitucional, mi objetivo es que del Congreso salga así”, ha respondido sobre la posibilidad de introducir los cambios que le pide Junts, que votó en contra del texto acordado después del movimiento de García Castellón. Los socialistas sostiene que la inclusión de los delitos de terrorismo en la amnistía pueden tener pegas jurídicas tanto en el Constitucional como en el Tribunal de Justicia de la UE.

Sánchez ha pedido “templanza y firmeza” tras reconocer que en la negociación “todos” han cedido. “La templanza en cuanto a la contención para tratar de llegar a un acuerdo y también la firmeza de saber que todo lo que hemos avanzado hasta ahora incluso para este partido político que ha votado a favor en cuatro ocasiones de este proyecto de ley de amnistía [en referencia a Junts] es lo suficientemente riguroso y sólido para lograr el objetivo que nos habíamos marcado y es, efectivamente, acabar con superando ese horizonte judicial que causó el año 2017”, ha señalado el presidente, que ha recordado que buena parte de los delitos que se amnistiarían son por los “errores” que cometió el independentismo.

“La amnistía es el paso definitivo”

Sánchez ha dado el mensaje de que un fracaso en la ley de amnistía no sería el fin del mundo en el sentido de que no tiene por qué agotarse la legislatura, aunque apuesta por que el texto salga aprobado. “Creo que ha llegado el momento de dar el paso, un paso trascendente para nuestra democracia pero que creo que va a ser positivo para la sociedad catalana y, por tanto, para el conjunto de la sociedad española porque vamos a ganar en convivencia”. “La complejidad no es una excusa para no avanzar, la complejidad es el día a día para trabajar durante esta legislatura como ha sido durante la pasada legislatura”, ha apostillado.

También ha aprovechado para hacer pedagogía respecto a la amnistía al recordar que también se le insultó desde la oposición cuando aprobó los indultos para los líderes condenados del procés. “Ahora ni los rivales y adversarios políticos me reprochan las medidas de gracia, porque han visto que han tenido un resultado muy positivo en clave de convivencia para los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya”. “Por tanto, los indultos han sido un paso importante, diría incluso un paso muy importante, y la ley de amnistía es el paso definitivo”, ha rematado el presidente, que ha asegurado, además, que la sociedad catalana, que es la que “más ha sufrido lo ocurrido”, “está preparada para esa reconciliación”.

El presidente del Gobierno ha arremetido contra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, por desmarcarse del marco establecido por la Comisión Europea respecto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) menos de 24 horas después de la primera reunión de la mediación supervisada por el comisario de Justicia, Didier Reynders. Feijóo ha asegurado que no desbloqueará el órgano de gobierno de los jueces, que lleva cinco años en funciones, si no se cambia el sistema de elección. El planteamiento de Bruselas es que se debe acomter con carácter prioritario la renovación e, inmediatamente después, iniciar el trámite para modificar el modelo.

“Vuelven a poner excusas y condiciones al cumplimiento de la Constitución”, ha reprochado Sánchez: “Le recuerdo al señor Feijóo que para cumplir la Constitución tenemos que hacerlo sin ningún tipo de excusa ni ningún tipo de argumentos. No hay excusa para no cumplir la Constitución y eso es lo que me gustaría, pedirle nuevamente al Partido Popular, dado que se tacha de ser un partido constitucionalista, que cumpla con la Constitución, aunque sea cinco años más tarde”.