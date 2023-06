Política en directo: última hora

El idilio entre PP y Vox se ha tornado en tensión en Extremadura. La posibilidad de unas nuevas elecciones sobrevuela pero no hay que olvidar que en el calendario está marcada la fecha del 23J. Los barones del PP están tratando de retrasar los acuerdos con la extrema derecha después del desgaste que se ha producido con la alianza en la Comunitat Valenciana. Los de Feijóo, además, quieren evitar en los debates coincidir con Vox en un debate a cuatro y tratan de relegarlo a un encuentro con más partidos para diluir su presencia. Sin embargo, el elefante no deja de estar en la habitación y el PP no olvida que, si quiere gobernar tras el 23J, necesitará a los de Abascal.