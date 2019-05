El mapa de los pactos: cuatro comunidades pendientes de Ciudadanos, dos acuerdos de izquierdas y dos escenarios complicados

La nueva configuración política después de las elecciones autonómicas y municipales del domingo, advierten un horizonte repleto de pactos. El PSOE ha sido el gran ganador de los comicios, pero la pérdida de sillas de su socio preferente, Podemos, fuerza a los socialistas de muchas comunidades autónomas a mirar hacia Ciudadanos.

Aragón: Ciudadanos o el PAR deciden

Con 24 diputados autonómicos, el PSOE se queda a un escaño de sumar con las fuerzas de izquierdas en Aragón: Podemos –6 escaños–, Chunta Aragonesista (CHA) –3 representantes– e IU –1 escaño–. Con este panorama, los partidos clave son Ciudadanos –12 diputados– y el Partido Aragonés, el PAR –con 3–. Juntos pueden hacer presidente autonómico al popular Luis María Beamonte –el PP tiene 16 diputados–, pero solo si cuentan, además, con los tres diputados de Vox. La alternativa sería que, o bien Ciudadanos o bien el PAR, optaran por dar el gobierno al socialista Javier Lambán. Lee más aquí.

Asturias: la izquierda suma

El PSOE podrá gobernar en Asturias con un pacto de izquierdas. Los 20 diputados socialistas y los 4 de Podemos superan los 23 escaños necesarios para hacer a Adrián Barbón presidente del Principado. A ellos se pueden añadir los 2 diputados de IU. Lee más aquí.

Baleares: la izquierda suma

La socialista Francina Armengol podría reeditar el 'pacte de progrés' que la hizo presidenta del Govern balear en 2015. PSIB-PSOE obtuvo este domingo 19 escaños; Podemos, 6; Més per Mallorca, 4; Més per Menorca, 2; y Gent per Formentera –en coalición con los socialistas e EUIB–, 1. Lee más aquí.

Canarias: escenario complicado

Después de 12 años, el PSOE ha vuelto a ganar las elecciones en Canarias. Pero lejos de tratarse de un camino fácil, su rumbo hacia el gobierno autonómico se presenta con dificultades, pues sus posibles socios naturales –Podemos Sí Se Puede y ASG– no suman mayoría absoluta. Con 25 escaños, una de las alternativas de los de Ángel Víctor Torres es pactar con los 20 diputados de Coalición Canaria (CC), lo que, a su vez, abriría la puerta a que CC facilitara un gobierno de Pedro Sánchez en Moncloa.

Otra opción de los socialistas sería pactar con el PP –11 escaños–, algo que Torres no ha descartado. Como alternativa a un gobierno del PSOE, CC podría llegar a pactar con el PP y Nueva Canarias –4 escaños–, algo que ya ha hecho este martes en el Ayuntamiento de Pájara, en la provincia de Las Palmas. Lee más aquí.

Cantabria: Revilla busca socio

Las negociaciones para el futuro gobierno cántabro dependen de 59 papeletas: las que dieron a Revilla su escaño número 15, que puede convertirse en el séptimo del PSOE. El actual presidente cántabro fue el ganador de la noche, sin embargo, los socios de gobierno con los que puede pactar para llegar a los 18 escaños de la mayoría absoluta dependen del recuento de las 2.000 papeletas del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), que se realizará este miércoles.

Enfrentado con la actual dirección de los socialistas en Cantabria, si el resultado se queda igual, Revilla podría optar por pactar con los tres diputados de Ciudadanos. Pero si el PSOE logra arrebatarle ese escaño, al PRC solo le quedará una opción: entenderse con los socialistas para formar gobierno. Lee más aquí.

Castilla-La Mancha: mayoría absoluta del PSOE

La mayoría absoluta obtenida con los 19 escaños del PSOE en Castilla-La Mancha otorga a Emiliano García-Page el privilegio de no tener que pactar con nadie. Lee más aquí.

Castilla y León: Ciudadanos decide

El PSOE se convertía este domingo en la fuerza más votada en Castilla y León, pero sus 35 diputados no son suficientes para arrebatarle el gobierno autonómico al PP, al mando de la región desde hace 32 años.

El derrumbe de Podemos, que ha perdido 9 de los 10 escaños obtenidos en 2015, descarta a los de Pablo Iglesias como socios. La llave la tienen los 13 diputados de Ciudadanos, que pueden, o bien dar la presidencia al PSOE por izquierda, o bien dársela al PP por derecha, a pesar de haber centrado su campaña en la regeneración política. Lee más aquí.

Extremadura: mayoría absoluta del PSOE

Otro de los ganadores de la noche del domingo ha sido el presidente de la Junta de Extremadura y líder del PSOE autonómico, Guillermo Fernández Vara. Con 34 escaños, el PSOE regional ha mejorado su resultado de 2015 y ha logrado un diputado más de los necesarios para la mayoría absoluta, por lo que puede prescindir de pactar. Para las alcaldías de Badajoz y de Cáceres, Fernández Vara ha abierto la puerta a pactos con Ciudadanos. Lee más aquí.

La Rioja: la izquierda suma

A pesar de la caída de Podemos de 4 a 2 escaños, la suma con los 15 diputados del PSOE permitirán que la socialista Concha Andreu se convierta en la primera mujer de la historia en presidir La Rioja. Lee más aquí.

Comunidad de Madrid: Ciudadanos decide

La presidencia de la Comunidad de Madrid es una de las que más dificultades presenta a la hora de formar gobierno. Ángel Gabilondo logró la victoria para el PSOE con 37 escaños frente a un PP, que cae de 48 a 30. Sin embargo, los socialistas no suman con los 20 de Más Madrid y los 7 de Podemos. Tampoco suman el PP de Isabel Díaz Ayuso y los 26 de Ciudadanos. Podrían gobernar, pero a costa de sumar con Vox, algo que a Ciudadanos le podría reportar pérdidas políticas.

La presión contra un pacto con Vox, le ha llegado a Ciudadanos desde desde fuera –el partido de Macron, su aliado europeo, rechaza esa opción– y el candidato a la alcaldía de Barcelona por Ciudadanos, Manuel Valls, ya advertía este lunes que rompería con el partido si pactaba con la formación de extrema derecha.

Mientras Begoña Villacís se abre a la posibilidad de un pacto con el PSOE en el Ayuntamiento que la hiciera alcaldesa; en la Comunidad, Ignacio Aguado insiste en que va a hablar con el PP y evita posicionarse respecto a Vox y ve "imposible" un pacto con el PSOE. Lee más aquí.

Murcia: Ciudadanos decide

Con 17 escaños, el PSOE ha sido el partido más votado en la región por primera vez en 28 años. El PP se ha quedado con uno menos, 16. Sin embargo, los socialistas no logran la mayoría absoluta con los dos escaños obtenidos por Podemos. Se necesitan 23 y solo es posible alcanzar esa cifra con Ciudadanos.

Los 6 escaños de Ciudadanos pueden optar por el cambio de gobierno autonómico y hacer presidente al socialista Diego Conesa o apostar por la continuidad con el popular Fernando López Miras, a quien apoyaron en esta legislatura. Esta última opción conlleva un coste extra: incluir en el acuerdo a los 4 diputados de Vox. Lee más aquí.

Navarra: escenario complicado

El enroque en Navarra procede de las líneas rojas trazadas por los socialistas a Navarra Suma y EH Bildu. La coalición de derechas Navarra Suma –integrada por UPN, el PP y Ciudadanos– fue la ganadora de la noche del domingo con 19 escaños. Sin embargo, ese resultado está lejos de los 26 necesarios para alcanzar una mayoría absoluta que se antoja imposible por la incapacidad de la coalición de derechas de alcanzar acuerdos con el resto de partidos del Parlamento navarro.



Con 11 diputados, el PSN-PSOE, encabezado por María Chivite, pretende conformar gobierno, aunque tampoco alcanza la mayoría absoluta con los 9 diputados de los nacionalistas de Geroa Bai –liderados por la actual presidenta, Uxue Barkos–, los 2 de Podemos y el diputado de la coalición Izquierda-Ezkerra. Lee más aquí.