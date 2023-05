Preguntas y respuestas sobre la exclusión de Podemos e IU de los spots electorales de RTVE durante la campaña

La Junta Electoral Central dejó este jueves a Podemos e Izquierda Unida fuera de los espacios de propaganda electoral gratuita que emitirá RTVE durante la campaña de las municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. El órgano que vela por la limpieza de los procesos electorales ha asumido así la propuesta de la corporación, que insiste en que se ha limitado a “aplicar” la ley electoral. Según esta norma, sólo entran en el reparto estatal los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que se presentan en municipios que sumen más de la mitad de la población.

La clave es que las candidaturas del espacio situado a la izquierda del PSOE no tienen una denominación unitaria, pues modifican sus nombres y los partidos que las integran según los territorios. Eso hace que tengan personalidades jurídicas distintas. Podemos defiende que sí cumple con los requisitos que marca la ley y tacha la decisión de “antidemocrática”. Ambas formaciones ya han anunciado que recurrirán la decisión.

¿Qué partidos pueden anunciarse en RTVE?

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece en su artículo 60.2 que durante la campaña electoral los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que concurran a las elecciones “tienen derecho a espacios gratuitos de propaganda en las emisoras de televisión y de radio de titularidad pública”. En consecuencia, RTVE ofrece franjas horarias para emitir esos anuncios de unos treinta segundos de duración en La 1, La 2, Radio Nacional de España y Radio 5.

Para acceder a esos espacios hay dos vías que son excluyentes y que requieren ciertos requisitos. En el caso de la programación estatal, la condición es presentar candidaturas en “municipios que comprendan al menos al 50% de la población de derecho de las circunscripciones”, según marca el artículo 188 de la LOREG. Y para los espacios reservados en las desconexiones autonómicas, el requisito es haber obtenido en las anteriores elecciones el 20% de los votos emitidos en el ámbito de esa comunidad (artículo 64.3 de la LOREG). Según la Junta Electoral Central, Podemos e IU no cumplen ninguno de estos dos requisitos.

¿Cómo se decide qué espacio tiene cada partido?

En la programación estatal, la distribución del tiempo se hace teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las anteriores elecciones equivalentes. El baremo lo fija el artículo 64.1 de la LOREG. Para quienes no concurrieron o no obtuvieron representación se reservan 10 minutos. Entre los que sí obtuvieron representación, tienen acceso a 15 minutos los partidos que obtuvieron menos del 5% de los votos emitidos en todo el territorio nacional, a 30 minutos quienes se hicieron con entre el 5 y el 20% de los votos y a 45 minutos quienes alcanzaron “al menos” un 20% de los votos. Cuando se circunscribe al ámbito territorial, el derecho de emisión es de 15 minutos en todos los casos.

¿Quién distribuye los espacios?

La Junta Electoral Central es “la autoridad competente” para “distribuir” estos espacios, según el artículo 65 de la LOREG. Pero lo hace “a propuesta” de la llamada Comisión de Radio y Televisión del Congreso de los Diputados. Este es un órgano que está integrado por un representante de cada partido, federación o coalición que cumpla dos requisitos: que concurra a las elecciones en cuestión y que tenga representación en el Congreso. En el caso de las próximas municipales, la Comisión está presidida por Jon Miraballes, del PNV, y cuenta con 19 vocales entre los que hay representantes de PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, los ‘comunes’, Coalición Canaria o Unión del Pueblo Navarro (UPN), entre otros. También son convocados representantes de RTVE y letrados de la Junta Electoral Central.

¿Qué propuesta ha hecho RTVE para estas elecciones?

El pasado miércoles, representantes de RTVE citaron a los miembros de la Comisión de Radio y Televisión en sus instalaciones de Torrespaña para entregarles una primera propuesta de espacios de propaganda electoral, según fuentes conocedoras de ese encuentro. Ese primer documento incluía una distribución que otorgaba 45 minutos, respectivamente, al PSOE y al PP, 30 a Ciudadanos y 15 a Vox en la programación estatal. También reservaba 15 minutos en los espacios reservados en las desconexiones autonómicas para el PRC (Cantabria), EH Bildu (Navarra), PNV y EH Bildu (País Vasco) y PSC y ERC (Catalunya). El reparto dejaba fuera a Podemos e Izquierda Unida.

La norma no atribuye a RTVE la realización de esta propuesta provisional, aunque vocales de la Comisión consultados afirman que es habitual que la corporación haga un primer diseño tras recabar de la Junta Electoral los datos de qué partidos concurren y de los resultados obtenidos en la última elección equivalente. De acuerdo a la costumbre, se ha venido asumiendo que es la corporación la que tiene toda la información necesaria para encajar en su parrilla una distribución de espacios que pasa después por la Comisión y que visa en última instancia la Junta Electoral. Otras fuentes, sin embargo, se muestran críticas con el hecho de que RTVE tome la iniciativa de hacer un reparto de tiempos que no le corresponde hacer de acuerdo a la legislación.

¿Qué denuncian Podemos e Izquierda Unida?

Podemos considera “antidemocrática” su exclusión y ya ha anunciado que recurrirá esta decisión. El plazo para hacerlo finaliza este sábado a las 13 horas. Fuentes de la formación de Belarra defienden que cumplen con el criterio de presentarse en municipios que suman más de la mitad de la población. Sostienen que aunque las denominaciones de sus coaliciones tengan ligeras modificaciones sí llevan en todos los casos la firma de su secretaria de Organización, Lilith Verstrynge. Y recuerdan, en este sentido, que en las próximas elecciones habrá más “candidaturas de unidad” que nunca. Según sus datos, Podemos e IU concurren juntas en diez comunidades, 40 capitales de provincia y 1.300 municipios. Fuentes de IU también confirman que recurrirán la decisión de forma conjunta con Podemos.

¿Cómo se defiende RTVE?

Tras la acusación de Podemos, RTVE publicó un comunicado en el que afirmó que “en cumplimiento de lo ordenado por la Junta Electoral Central” había aplicado la distribución de espacios de publicidad gratuita según lo “establecido” en la LOREG. La justificación es que las candidaturas de Podemos e Izquierda Unida no llegan a presentarse en “municipios que comprendan al menos al 50% de la población de derecho de las circunscripciones”, tal y como establece el artículo 188 de esa norma. La clave es que las candidaturas del espacio situado a la izquierda del PSOE no tienen una denominación unitaria, pues modifican sus nombres y los partidos que las integran según los territorios. Eso hace que tengan personalidades jurídicas distintas.

¿Qué ocurrió en la Comisión de Radio y Televisión de este jueves?

En los últimos días también ha adquirido protagonismo la Comisión de Radio y Televisión. Este órgano se reunió el pasado jueves en el Congreso. Según el acta de la sesión, el objeto de ese encuentro fue poner “en conocimiento” de los asistentes las formaciones políticas que tendrían derecho a espacios gratuitos en los medios públicos. Para ello, se puso a su disposición el documento con la propuesta de espacio que había formulado RTVE un día antes y después se abrió un turno de palabra. Pero no hubo una votación como tal. Es decir, los vocales no tuvieron que expresar su respaldo o no a la propuesta, aunque algunos de ellos sí lo hicieron.

El acta recoge que el representante de Unidas Podemos-Izquierda Unida manifestó su “oposición” a la propuesta al haber quedado excluida su formación “por concurrir en diferentes coaliciones”. También pidió que constara su “desacuerdo” el de UPN, por entender que no se había tenido en cuenta la “representatividad real” de la formación; y el de Vox, por “el número de espacios asignados a su formación y el horario de emisión”. Los tres anunciaron que recurrirían la propuesta una vez fuera aprobada por la JEC. El único vocal que pidió que constara en acta su “conformidad” fue el de Ciudadanos. Los representantes de PSOE, PP, ERC o EH Bildu no intervinieron.

La distribución finalmente aprobada por la JEC este jueves 4 de mayo mantiene el reparto de espacios diseñado por RTVE con dos pequeñas modificaciones: incorpora una franja en el ‘prime time’ para el PNV, tal y como había pedido su representante; y cambia uno de los minutos asignados a Vox de La 2 a La 1 después de que el representante del partido de extrema derecha se hubiera quejado de que el reparto de la Corporación otorgara un minuto más de los 45 que les correspondían a PSOE y PP, según las fuentes consultadas.

¿Tiene esta decisión implicación en los debates?

Las fuentes consultadas confirman que el reparto de espacios electorales gratuitos en la programación estatal no tiene relación con los debates electorales que se celebren en las próximas semanas. Según el plan de cobertura para la campaña, RTVE ha propuesto a las formaciones políticas con representación en los parlamentos autonómicos donde se convocan estas elecciones o en los ayuntamientos la posibilidad de celebrar debates. La propuesta se ha hecho a los de mayor población. Por tanto, a los candidatos autonómicos de la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla-La Mancha y Murcia. Y a los candidatos en los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, de acuerdo al citado documento.