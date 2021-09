Presidente de Ceuta pide "buena vecindad" con Marruecos y afrontar con visión de Estado los problemas de la ciudad

CEUTA, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha puesto este jueves en su discurso institucional con motivo de la celebración del Día de la Autonomía un total de cinco "condiciones" para que la ciudad "salga adelante" y pueda "reinventarse" tras las "tres crisis demoledoras" que ha enfrentado durante los últimos meses con el cierre de la frontera del Tarajal, la pandemia y la crisis migratoria de mayo.

A su juicio, es clave mantener la unidad interna, mejorar el control del tránsito hacia y desde Marruecos, equiparar los servicios públicos con el resto del país, consolidar su integración en la UE y tener "buena vecindad" con el Reino alauita.

Todas ellas son, según ha resaltado Vivas, "cuestiones de Estado de las que depende el presente y porvenir de nuestra ciudad y que, como tales, han de ser abordadas por encima de intereses partidistas o colores políticos". "Ceuta tiene problemas, algunos de mucho calado, pero no es un problema", ha advertido.

El líder del Ejecutivo local ha enfatizado en clave interna que "sin concordia, sin respeto, sin tolerancia, Ceuta no puede sobrevivir" y ha defendido que "es justo, posible y necesario reconocer y apreciar nuestra diversidad cultural y no utilizarla como arma para la confrontación política; no temer ni rechazar al otro por ser distinto; y hacer cuanto esté a nuestro alcance para evitar que la sociedad ceutí se parta en dos mitades irreconciliables".

También ha subrayado que es necesario "considerar la frontera como una infraestructura estratégica para España y Europa y actuar en consecuencia para que funcione como tal y parezca lo que es, para que el control del tránsito de personas sea efectivo donde se encuentra, en el Tarajal, y no en el puerto".

El tercer reto pasa, desde su punto de vista, por "garantizar que la calidad de los servicios y suministros esenciales, la prosperidad económica, las oportunidades de empleo y la cohesión social sean equiparables a las del resto de España", algo para lo que ve imprescindible "una acción decidida, enérgica y continuada por parte del Estado para ejecutar proyectos desde hace tiempo aplazados; reforzar servicios y áreas; favorecer el tránsito hacia un nuevo modelo productivo sustentado en sectores de vanguardia y con potencial de crecimiento; y poner al día nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF) especial".

Solamente así, según ha alertado, "será posible el arraigo de la población, transmitir confianza y combatir la sensación de abandono" mientras se avanza en paralelo para "fortalecer nuestro estatus de territorio integrado en la Unión Europea" y, como "complemento", para conseguir "unas buenas relaciones de vecindad con Marruecos basadas en el respeto recíproco y en la normalización de dichas relaciones".

MEDALLAS DE LA AUTONOMÍA

Durante el acto desarrollado en el Patio de armas del Conjunto Monumental de las Murallas Reales se ha hecho entrega las cinco Medallas de la Autonomía de 2021, que han recaído por acuerdo unánime de la Asamblea en el personal sanitario de Ceuta; los pacientes y el área de Oncología del Hospital; el sector del transporte de pasajeros y mercancías; y los profesionales y voluntarios de diversos sectores que "contribuyeron a que la ciudad siguiera funcionando pese a las limitaciones de la pandemia".

Otra ha ido a parar "al pueblo de Ceuta" en reconocimiento "a la serenidad y madurez con la que la ciudadanía afrontó la llegada irregular de miles de personas por la frontera a mediados del pasado mes de mayo. Esta distinción ha sido recogida por Arjan Bhagwandas, Turia Abderrahaman, Salvador Bentolila y Manuel Gestal como representantes de las cuatro comunidades religiosas tradicionales de la ciudad, y por las tres alumnas locales con mejor nota en la última prueba de acceso a la universidad, María Dolores Merino, Patricia Valeria Ruiz y Lucía Señor.