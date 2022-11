El PSOE defiende la reforma de la sedición para que no vuelva “a haber santuarios para los atentados contra el orden público”

El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha explicado este viernes algunos detalles de la proposición de ley orgánica que registrará su grupo, junto a Unidas Podemos, para reformar el delito de sedición y “europeizar” así el Código Penal, según sus palabras. El objetivo, tal y como ha expresado en una rueda de prensa en el Congreso antes de registrar la iniciativa, es evitar que quienes lo cometan puedan refugiarse en países europeos, como ha pasado por ejemplo con Carles Puigdemont. “Con esta reforma eso no volverá a pasar, no volverá a haber santuarios para los atentados contra el orden públicos”, ha asegurado el diputado vasco.

Sánchez anuncia la sustitución del delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados

López ha explicado que la reforma de la sedición se incluirá en un paquete legislativo más amplio de “adaptación de legislación penal al ordenamiento de la UE” y de “reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso”. El portavoz ha desgranado que las modificaciones incluidas servirán para adaptar “directivas de la UE” en materia de “lucha contra el fraude, falsificación de medios de pago distintos al efectivo”, así como “sanciones penales al abuso de mercado”. También para “dotar a las autoridades de la competencia de medios para aplicar las normas y garantizar el correcto mercado del mercado interior”.

Asimismo, la modificación del Código Penal servirá “para introducir dentro de los delitos contra la integridad moral la ocultación de cadáver” en caso de asesinato, como ha ocurrido con el caso de Marta del Castillo, recientemente archivado ante la imposibilidad de encontrar los restos de la joven y poder determinar así con precisión qué ocurrió. Además, se amoldan los delitos de “contrabando de material de defensa y tecnología de doble uso”.

Hasta cinco años de cárcel y ocho de inhabilitación

Pero la parte mollar de la reforma es la sedición, que desaparecerá como tal para, según López, “armonizar” el delito con los “países del entorno”, así como “adecuar su regulación a la realidad histórica actual” que es “muy distinta a la de cuando se concibieron” los tipos. Por último, permitirá “clarificar la estructura de los tipos penales afectados”, ha planteado.

La idea es “introducir una nueva regulación del delito de desórdenes públicos, dejando claro cuáles son los elementos concluyentes para su comisión”, ha señalado López. A saber: “actuación en grupo, atentar contra paz pública y la existencia de violencia o intimidación”.

“Se introduce una modalidad agravada de desórdenes que exige que sean cometidos por una multitud cuyas características sean idóneas para afectar ese orden público, y se realiza también una sistematización de los agravantes”, ha continuado. Así, ha dicho, “se castigará a quienes actúen con violencia o intimidación, o en el seno de una multitud capaz de alterar el orden público o de impedir que se apliquen las leyes o las resoluciones administrativas y judiciales”.

En estos casos, ha concluido, “la pena será de tres a cinco años de prisión, e inhabilitación por el mismo tiempo”. Y cuando dichos delitos sean cometidos por autoridades públicas, la pena de inhabilitación será “absoluta” por un periodo entre seis y los ocho años.

Puigdemont “será juzgado”

El portavoz del PSOE ha recordado que “al no existir el delito de sedición” en otros países de Europa “la colaboración judicial no fue posible” tras el 1-O y la fuga de varios implicados en la declaración unilateral de independencia, como el expresident Carles Puigdemont, “porque se requería de un tipo homologable que no existía,” lo que “impidió las extradiciones”.

Algo que, ha prometido, “con esta reforma no volverá a pasar”. “No volverá a haber santuarios para los atentados contra el orden públicos”, ha asegurado.

López ha asegurado que la reforma ha sido pactada no solo con ERC, sino también con otros grupos parlamentarios y que el Gobierno cree que ya tiene la mayoría suficiente para sacar adelante la modificación, que al ser de una ley orgánica precisa de una mayoría absoluta de diputados y senadores.

“Creemos que ahora puede haber mayoría para sacarla adelante”, ha dicho, para desligar esta negociación de la de los Presupuestos Generales, cuya tramitación echó a andar en el Congreso hace dos semanas. López ha defendido la gestión socialista de la cuestión catalana, y en concreto esta reforma. “Catalunya está hoy infinitamente mejor que en 2017”, cuando el proceso secesionista llegó a su culmen. “La Generalitat se ha comprometido por escrito a cumplir con el ordenamiento jurídico y a que las soluciones sean amplias y transversales para toda la sociedad catalana, como acordó la mesa de diálogo” abierta entre el Gobierno central y el autonómico.

López ha planteado que, según las encuestas, ahora “la mayoría [de catalanes] quieren permanecer en España” que “no hay unidad de acción en el independentismo” y que “ha desaparecido el victimismo y la convivencia no está fracturada”. Algo que, ha señalado, sí ocurría cuando gobernaba el PP. Fue entonces, ha recordado, cuando se produjeron “dos referéndum ilegales, la declaración unilateral de independencia, las fugas y se rompió la convivencia”.

“El Gobierno, con el liderazgo de Pedro Sánchez, ha recuperado la política como la herramienta de diálogo y adopta decisiones que dan sus frutos”, ha defendido el portavoz, quien ha respondido al PP que pide “otro PSOE” para recuperar las relaciones entre ambos partidos: “Que lo deje ya. Que no se equivoque más. Que este es el PSOE de siempre, el que no se esconde y se arriesga para buscar soluciones porque por encima de sus siglas está la convivencia de su país. Ni enfrenta territorios ni enfrenta ciudadanos, como hacen ellos”.

López ha considerado que la reforma no afectará a las opciones de voto del PSOE, aunque ha defendido “mejorar la vida de los ciudadanos aunque cueste votos”. “Dentro de la Constitución y del Estado de derecho, la traición estaría en no intentarlo”, ha apuntado. “En Catalunya hay problemas, pero ya no es el gran problema heredado del PP”, ha reiterado.

“Si somos capaces de trasladar por qué reformamos el Código Penal, el votante socialista entenderá lo que estamos haciendo, por qué y cuáles son los resultaos desde el minuto uno”, ha apostado López. “Este Gobierno está haciendo política en relación a Catalunya. El que más ha hecho por la unidad y la convivencia ha sido nuestro Gobierno”, ha zanjado.