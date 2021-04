Sánchez cree que el cartel de Vox "es de una bajeza incalificable" que combina "mentira y odio" y pide "no banalizar el riesgo de la ultraderecha"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado este miércoles a última hora que el cartel desplegado por Vox en la estación de Sol de Madrid en contra de los menores inmigrantes "es de una bajeza incalificable". "No hay palabras", ha asegurado en rueda de prensa una vez finalizada la XXVII Cumbre Iberoamericana que se ha celebrado en Andorra.

Abascal denuncia que le han lanzado piedras y huevos y valora si ordena responder con violencia a esos ataques

Saber más

A su juicio, el cartel de campaña del partido de Santiago Abascal es "una combinación entre la mentira y el odio". "Es falso de toda falsedad lo que dice y además siembra el odio contra los inmigrantes y contra el colectivo más vulnerable, como son los menores", ha lamentado. "Esto es la ultraderecha", ha añadido, para denunciar que desde Vox se intenta "atacar" a los colectivos "más vulnerables". Por ello, ha pedido "no banalizar el riesgo que implica la ultraderecha".

Durante su comparecencia, que ha tenido lugar pasadas las 22.30 horas de la noche, Sánchez también ha defendido el proceso de vacunación en España. Ha señalado que "las previsiones que tenía el Gobierno se están cumpliendo a buen ritmo" y ha anunciado que el Ejecutivo "está trabajando" en una propuesta sobre la liberalización de las patentes de las vacunas que tiene previsto presentar en las próximas semanas ante la Unión Europea y también ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El presidente del Gobierno ha asegurado que "España destinará a América Latina cinco millones de dosis" de vacunas, donando "entre el 5% y 10% de las vacunas que España va a recibir" aunque el traspaso se realizará únicamente cuando se llegue "al 50% de la población vacunada". Esas entregas, ha dicho, se harán "de forma progresiva". "La planificación que tenemos en la vacunación no se va a ver afectada. Estamos firmemente convencidos de que no habrá seguridad nacional si no hay seguridad a escala global. España por sus vínculos y espíritu de solidaridad tiene el deber y el compromiso de hacerlo", ha zanjado. España, ha añadido, "va a financiar el observatorio epidemiológico iberoamericano".

Sánchez: "Los madrileños son inteligentes"

Sobre el final del estado de alarma el próximo 9 de mayo Sánchez ha recalcado su intención de no prorrogarlo porque "el proceso de vacunación", a su juicio, "está cogiendo una velocidad cada vez mayor y porque el Gobierno considera que las comunidades autónomas tienen suficientes instrumentos jurídicos para hacer frente a la pandemia".

La comparecencia del jefe del Ejecutivo se ha producido al mismo tiempo que se celebraba el debate a seis entre los candidatos para presidir la Comunidad de Madrid para las elecciones del próximo 4 de mayo. Sobre esos comicios, Sánchez se ha limitado a señalar que "los madrileños son inteligentes y aquello que elijan será lo mejor para su futuro".

Finalmente, Sánchez ha pedido al Partido Popular que "cumpla la Constitución" y "termine el bloqueo" a la renovación del Poder Judicial, una paralización que, en opinión del presidente, se debe a "intereses partidistas".