Sánchez insta al PP a romper todos sus acuerdos con Vox si quiere la abstención del PSOE en Castilla y León

El PSOE no está dispuesto a permitir con su abstención un Gobierno en solitario del PP en Castilla y León y está convencido de que es el camino irremediable para Pablo Casado, pero se zafa de la presión que está ejerciendo el PP y que se ha incrementado después de que los alcaldes socialistas de Valladolid y León lo hayan planteado como una opción. Pedro Sánchez ha instado al PP a romper todos los acuerdos que tiene con Vox en regiones como Madrid, Murcia o Andalucía si quiere que los socialistas se abstengan. "Expliquen a la ciudadanía por qué se niegan a tener un Gobierno de coalición con el partido de la ultraderecha", ha dicho el presidente, que quiere trasladar toda la presión y al responsabilidad a los de Casado.

El PSOE rechaza facilitar con su abstención un gobierno del PP sin Vox

"Si quiere pedir la abstención al PSOE en Castilla y León, explique a los ciudadanos el porqué quiere la abstención del PSOE. Pídala y explique el por qué. Porque si explica que la ultraderecha es un peligro para la democracia, a lo mejor nos podemos entender; si explica que hay que poner un cordón sanitario a quienes están poniendo en cuestión los derechos y las libertades de las mujeres o del colectivo LGTBI, a lo mejor nos podemos entender. Pero haga una cosa previa, con todos aquellos que están pactando con la ultraderecha en Madrid y fuera de Madrid, dígales que rompan los acuerdos con la ultraderecha", le ha dicho al portavoz del PP, Javier Maroto, durante la sesión de control en el Senado.

"Quien ha salido perdiendo ha sido Castilla y León y quien ha salido ganando, porque ustedes lo han propiciado, ha sido la ultraderecha y ustedes son quienes tienen que dar respuesta a ello", le ha respondido Sánchez a Maroto después de que sacara a relucir la posibilidad de abstenerse que han planteado un par de voces en su propio partido. "[Alfonso Fernández] Mañueco ha dejado claro que quiere un Gobierno en solitario. Hay voces autorizadas de su partido en Castilla y León que están planteando la abstención para que haya un Gobierno en solitario del PP", le había dicho el portavoz conservador.

El presidente ha reprochado una vez más al PP la convocatoria de las elecciones en Castilla y León cuando hubo "consejeros áulicos de la "derecha demoscópica" que pronosticaban que iba a obtener un 41% de los votos y, por tanto, a ganar "con mayoría absoluta". "Se ha demostrado que no es verdad, que el cambio de ciclo, que la estratagia que iba a llevar a Casado a La Moncloa, no ha sido tal", ha explicado Sánchez. "No somos culpables del adelanto ni de los acuerdos que mantienen con la extrema derecha en Madrid, Murcia y Andalucía, y en muchos territorios de nuestro país", ha insistido Sánchez, que ha dado por hecho que el PP terminará gobernando con la extrema derecha.

"Lo que podemos garantizar a los ciudanos y las ciudadanas de Castilla y León es que cualquier cuestionamiento que se haga por parte del Gobierno que ustedes van a formar con Vox sobre las muejres, el colectivo LGTBI o cualquier cuestión que tenga vinculación con un retroceso en derechos y libertades, contará con la respuesta contundente y firme dentro de la legalidad del Gobierno de España", ha sentenciado Sánchez.

"No se ponga muy bravo en la defensa de las libertades porque hoy el presidente de la Junta, que va a seguir siéndolo, ha dicho que para el PP es un principio irrenunciable cualquier paso atrás en la igualdad", ha sido la respuesta de Maroto, que ha insistido en que el presidente deberá escuchar "un poco más a los suyos": "Vive secuestrado en La Moncloa. Los alcaldes, que sí tienen algún contacto con los ciudadanos, esán diciendo que tenga en cuenta que incluso para los socialistas de Castilla y León un gobierno en solitario del PP es una buena opción".

"Da la impresión que quien tiene ganas de ver a Vox gobernando en Castilla y León no es [Santiago] Abascal, sino usted", ha terminado Maroto, que ha reprochado al presidente que no le haya contestado a nada relativo al director del CIS, José Félix Tezanos, cuyo cese le ha exigido después de que el centro público haya errado de nuevo en los pronósticos de los comicios de este domingo.