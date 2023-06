Sánchez se rodea de fieles en las listas electorales y busca mantener la paz orgánica del PSOE tras el 23J

Ha vuelto a pasar. Es la historia previa a cada convocatoria electoral. Las listas, los puestos de salida, los agraciados, los dudosos, los ungidos, los excluidos… A tres días de que el Comité Federal del PSOE apruebe definitivamente las candidaturas para las generales del 23J, las federaciones vuelven a ser un hervidero de dimes y diretes, rumores, lamentos y declaraciones de guerra más o menos veladas contra una dirección federal que busca el acomodo de sus fieles por lo que pueda pasar tras la noche electoral y, sobre todo, con el propósito de mantener la paz orgánica. Que lo consiga o no es otra cosa.

El PSOE es ese partido donde siempre pasa lo contrario a lo que pretenden imponer sus cuadros dirigentes. Es marca de la casa. Apostaron por Almunia en 1998 y ganó Borrell. Prepararon a Bono en 2000 para suceder a Almunia y se impuso Zapatero. Pretendieron aupar en 2017 a Susana Díaz y arrasó Sánchez. Así que todo lo que pueda pasar en caso de derrota electoral tras el 23J es impredecible. Dependerá de si la marca es o no primera fuerza, de si en caso de ser segunda, el PP no suma mayoría absoluta con Vox o de la contundencia de una posible derrota. Y no será, claro, lo mismo verse obligado a impulsar una gestora que convocar un congreso.

De todo eso y de mucho más se habla en estos días en los territorios, donde se reconoce por otra parte que en julio aún hay posibilidades de reeditar un gobierno progresista y que hasta el 23J nadie debería estar en otra cosa que nos sea la movilización del electorado y la llamada al voto útil. Haberlos, sin embargo, haylos que ya salivan ante la mera hipótesis de ver a Sánchez fuera de la presidencia y de la secretaría general del PSOE. Son los menos. La mayoría es consciente de lo que está en juego, y no es sólo el futuro del socialismo, y está dispuesto a dar la batalla hasta el 23J. “Si luego hay que retirarse a los cuarteles de invierno, ya veremos. Pero a todos nos interesa sacar los mejores resultados ese día”, asegura alguien que conoce bien la organización territorial del partido.

Ni los habituales críticos como el aragonés Javier Lambán o el castellanomanchego Emiliano García-Page tienen claro en estos días si intervendrán o no en el Comité Federal que el PSOE celebrará el sábado para la aprobación de las listas, según han adelantado ambos en conversación con elDiario.es. Ni siquiera para dar batalla con las planchas que sus territorios remitan a la Comisión Federal de Listas y que alguna es susceptible de cambio por Ferraz como es el caso de la de Teruel, donde aparece de número uno por la provincia Ignacio Urquizu, que ya fue levantado en 2019.

Incluso, pese a las reticencias iniciales de incluir a Pilar Alegría de uno por Zaragoza, Lambán ha transigido finalmente con el nombre de la ministra y la ha incluido en la lista elaborada por el comité provincial. El presidente en funciones de Aragón dice “no tener ánimo guerrero” y estar dispuesto a que la transición en su territorio sea ordenada. Incluso duda ahora sobre si aspirar o no a un puesto de senador por designación autonómica, como se planteó tras la derrota del 28M.

La configuración de las listas es en todo caso un instrumento en manos del secretario general que ninguno de cuantos ha tenido el PSOE ha estado dispuesto a desperdiciar. Con más o menos mano izquierda, sí, pero todos han incluido en las planchas a una mayoría de fieles. Tanto si el viento soplaba en contra como a favor. El que bufa ahora, tras la derrota del 28M, no es que sea muy favorable a los socialistas y quizá por eso Pedro Sánchez se ha empleado a fondo en la elaboración de unas planchas en las que todos los ministros socialistas que hubieran manifestado su intención de tener un escaño en la siguiente legislatura fueran encabezando alguna circunscripción, salvo los que le acompañarán a él en la lista de Madrid (Ribera, Bolaños y Albares). Ocho serán cabezas de cartel en diferentes provincias (Alegría, Morant, Marlaska, Isabel Rodríguez, Miñones, Planas, Montero y Héctor Gómez). E Iceta y Raquel Sánchez se sumarán a la lista por Barcelona que encabezará la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Sólo Calviño, Escrivá y Llop han preferido no concurrir a las elecciones.

En total, 14 ministros estarán en las papeletas. Y así otros nombres de su núcleo duro, como Óscar Lopez, actual jefe de gabinete o el subdirector adjunto, Antonio Hernando. Mientras que el primero formará parte de la candidatura de Madrid, el segundo, que ya fue portavoz parlamentario, encabezará la plancha por Almería. Santos Cerdán, actual secretario de Organización, lo hará por Navarra y su número dos, Juan Franciso Serrano, la de Jaén desplazando al que fuera mano derecha de Adriana Lastra, Felipe Sicilia. A Sicilia se le atribuyen junto a la defenestrada vicesecretaria general algunas maniobras turbias contra la actual dirección, después de que ambos fueran destituidos por Sánchez y más de una filtración contra el ex ministro Ábalos cuando ya había sido cesado en el Gobierno.

Pedro Sánchez pidió expresamente a la federación que dirige Ximo Puig que buscara un hueco para Ábalos en su candidatura al Congreso e irá finalmente de dos por Valencia, detrás de la ministra Diana Morant. La ex vicepresidenta Carmen Calvo, por su parte, encabezará la lista de Granada, en lugar de la de Córdoba como en 2019, lo que ya ha provocado cierto malestar en la provincia.

Quien no ha transigido con la recomendación de Ferraz de incluir a Javier Izquierdo, secretario federal de Estrategia y Acción Electoral, de número uno por Valladolid al Senado ha sido Óscar Puente, que ha reservado ese puesto para la actual senadora y candidata a la Alcaldía de Rioseco, Sara Galván. Puente entiende que así lo ha decidido la militancia de la provincia y que jamás una propuesta de la agrupación ha sido modificada por el federal, salvo en una ocasión y fue para incluir a la ex diputada socialista que luego migró a Ciudadanos Soraya Rodríguez.

Los primeros puestos de la lista por Madrid estarán copados por integrantes del Consejo de Ministros. Al presidente del Gobierno lo seguirán en la papeleta madrileña del PSOE la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, cuyo perfil político se ha visto reforzado en las últimas semanas a partir, principalmente, del choque con la Junta de Andalucía por Doñana. El número tres en la circunscripción será para el titular de Presidencia, Memoria Democrática y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, una de las personas de mayor confianza del presidente y a quien la derecha mediática ha tratado, con escaso éxito, de situar fuera del círculo de Sánchez. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ocupará el puesto número cuatro. El de Exteriores, José Manuel Albares, Óscar López, Rafael Simancas e Isaura Leal irán todos en puesto de salida –aún pendientes del orden que ocuparán–, mientras que se busca acomodo para la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González, aunque en su caso hay serias dudas.

Los puestos de salida en Andalucía también estarán encabezados por un buen número de ministros o exministros y por gente de peso orgánico en la federación o incluso personas del círculo más cercano al presidente del Gobierno. Es el caso del ya mencionado director adjunto de Gabinete en la Presidencia, Antonio Hernando, que será número uno por Almería. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, liderará la lista de Cádiz y el de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, encabezará la papeleta por Córdoba. La número dos de esa provincia será la secretaria general del PSOE cordobés, Rafaela Crespín. En Sevilla repetirá como cabeza de cartel la ministra de Hacienda y Función Pública y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, mientras que esta vez la exvicepresidenta Carmen Calvo liderará la candidatura de Granada.

El Comité Federal aprobará el próximo sábado día 10 las candidaturas, tras cumplir con el procedimiento que establecen los estatutos por el que los nombres son validados por los comités provinciales y regionales, reservándose la última palabra el propio Comité Federal de Listas, que podrá enmendar cualquier nombre, como pasó en ediciones anteriores.