Última hora sobre la actualidad política, en directo

La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha recordado este martes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que las nuevas medidas de ahorro energéticas anunciadas por el Gobierno deben ser acatadas por todas las Comunidades Autónomas. Entre ellas, figuran obligaciones como una temperatura máxima y mínima de la calefacción y del aire acondicionado en edificios públicos y algunos locales comerciales, así como el apagado de luces de escaparates y la revisión de calderas.

“Un Real Decreto Ley hay que cumplirlo”, ha dicho con rotundidad Calviño en una entrevista en la Cadena Ser. La ministra ha respondido así a Ayuso, quien este lunes dijo a través de Twitter que la Comunidad de Madrid “no aplicará” el apagado de luces decretado por el Gobierno al considerar que “genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo”.

Calviño ha lamentado la actitud de la presidenta madrileña, aunque no se ha mostrado sorprendida. “Ya estamos acostumbrados a este tipo de respuestas de la señora Díaz Ayuso, que siempre demuestra falta de solidaridad, de egoísmo. Eso no refleja, además, el espíritu de esta gran comunidad que es Madrid, de la que estoy orgullosa y estoy segura de que no ve las cosas de esa manera”, ha indicado la ministra.

