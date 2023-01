Junqueras minimiza los abucheos en la concentración independentista contra la cumbre hispano-francesa: “Había muy poca gente silbando”

16:37 h

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado este viernes la feria del turismo de Madrid (Fitur), donde ha coincidido con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida. Pero con quien ha pasado el dirigente gallego casi toda la mañana es con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha arropado tras dar por zanjada la crisis con Vox por el protocolo antiabortista anunciado, y después negado, hace ya una semana.

Feijóo y Mañueco se han prodigado en los diferentes estands de la feria. Han atendido a la prensa, se han hecho decenas de selfis con asistentes a Fitur, han atendido a todas y cada una de las muchas personas que les han parado en el largo paseo de un expositor a otro. Los dos han aprovechado para arremeter contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien han coincidido en los pabellones de Ifema, aunque no se han cruzado en ningún momento.

Informa Aitor Riveiro.