Olona critica ahora los insultos machistas a Irene Montero tras acusarla de llegar a su puesto por “relaciones afectivas”

La exdiputada de Vox Macarena Olona ha reaccionado también a los insultos machistas de la diputada del partido de extrema derecha en el Congreso Carla Toscano, hacia la ministra de Igualdad, Irene Montero. “Quién está a los mandos para desviar de esa manera el debate de lo que interesa a los españoles”, se ha preguntado Olona refiriéndose en ese momento al “bodrio” de la Ley del 'solo sí es sí'. La que fuera candidata de Vox a la Junta de Andalucía ha calificado de “error estratégico de primera magnitud” lo sucedido ayer.

Olona ha criticado este jueves a su excompañera, mientras durante meses ella misma insultó a Irene Montero y puso en duda su valor como ministra. De hecho, aseguró que había llegado a su puesto por “relaciones afectivas”. Lo hizo en un Pleno en 2021 cuando se habían producido tres asesinatos machistas en 72 horas.

“Usted representa a una mujer en España débil, víctima, que necesita una cuota para ascender a puestos de responsabilidad, pero que luego no le importa acceder a esos puestos de responsabilidad si es a través de las relaciones afectivas, denigrando a todas las mujeres”, dijo entonces Olona, asegurando que Montero representa “a una mujer que se siente muy inferior a los hombres y llena de complejos”.

La exdiputada de extrema derecha llegó a decir en esa intervención que “cada muerta” por violencia de género “es un fracaso” personal de la ministra de Igualdad. “No entiendo por qué no dimite”.

Este miércoles, la exdiputada de Vox Carla Toscano descalificó a la ministra de Igualdad, Irene Montero, al asegurar que su “su único mérito” es el “haber estudiado a fondo a Pablo Iglesias”, mientras critica “a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando derecho. Tras esto, el vicepresidente de la Cámara, que estaba ejerciendo la presidencia en ese momento, el socialista Alfonso Rodríguez de Celis, pidió que se retirase lo dicho del diario de sesiones.

Entre las descalificaciones que soltó Toscano en su intervención, llamó a Montero “libertadora de violadores”, al tiempo que la acusó a ella y a su Ministerio de ser “obsesos sexuales”. Pero no se quedó en eso: aseguró que los Presupuestos que se votan este jueves en el Congreso “corrompen a los niños en los colegios, promocionan la pederastia y el sexo de menores”.

Posteriormente, Montero, en su intervención, pidió que no se sacase del diario de sesiones esta “violencia política”, “para que no se borre, para que después de mí no venga ninguna”. Al mismo tiempo, les recordó que “las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos”.