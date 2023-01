Última hora sobre la actualidad política, en directo

08:52 h

¡Buenos días! Empieza una jornada en la que vamos a estar pendientes del Congreso, con la aprobación del decreto de medidas anticrisis y con la comparecencia de Sánchez esta tarde. Además, también hay Consejo de Ministros. Te dejamos por aquí algunas de las noticias que trae la edición de este martes de elDiario.es:

-El BCE se prepara para frenar las subidas de tipos en verano ante la caída de la inflación: la revalorización del euro y los últimos comentarios de los banqueros del Consejo de Gobierno del BCE sugieren dos aumentos de los tipos de interés de 0,5 puntos en febrero y en marzo, hasta dejar los tipos de interés oficiales en el 3,5% y parar en ese entorno el encarecimiento de hipotecas y del resto de préstamos.

-Feijóo se queda solo en su defensa de que gobierne la lista municipal más votada: la propuesta de Alberto Núñez Feijóo para que gobierne la lista más votada de cara a las elecciones municipales no ha sido respaldada por ningún partido del Gobierno de coalición, pero tampoco lo ha hecho la derecha, ya que ha sido rechazada por Ciudadanos o Vox, e incluso algunos dirigentes de su propia organización lo reciben con recelo, como Ayuso.

-Nueva multa a Glovo por falsos autónomos y 'riders' sin papeles: 57 millones de euros en Madrid: la Inspección de Trabajo acaba de sancionar a Glovo con otra gran multa por abusar de los falsos autónomos: roza los 57 millones de euros por haber contratado en fraude a más de 7.800 repartidores en Madrid. En total, la compañía acumula multas por “205,3 millones” de euros por todo el país y Trabajo estudia perseguirla compañía con el nuevo Código Penal.

-El caso de Dani Alves no es una excepción: muchas víctimas de violación renuncian a la indemnización para que les crean: la víctima de la agresión sexual por Dani Alves ha renunciado ante la Justicia a su derecho a percibir una indemnización económica en caso de que sea condenado. No ha sido el primer caso, estudios y expertas señalan que muchas mujeres renuncian a ese derecho porque temen que reclamar la indemnización que les corresponde les reste credibilidad, algo que no sucede en otro tipo de delitos.

-El sistema de becas es ineficaz: deja fuera de las principales ayudas a familias por debajo del umbral de la pobreza: la política de becas para acceder y estudiar en la Universidad, según está diseñada ahora mismo, excluye a familias que están bajo el umbral de la pobreza. Además, también provoca, junto a la variabilidad de precios entre comunidades autónomas, que el esfuerzo que hacen los hogares para pagar las tasas diverja entre autonomías.