El discurso de una alumna de la Complutense durante la entrega de premios: “Ayuso, pepera, los ilustres están fuera”

Elisa María Lozano Triviño es la alumna con el expediente más alto de toda la promoción de 2022 de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, en Madrid. Este martes no ha roto el título desde el estrado porque cree que “es ilegal”, pero no quiere el premio “para absolutamente nada” porque este martes lo ha recibido de la misma institución que rinde honores a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

“¿De qué me sirve? No lo sé. No sé quién ha decidido que soy la mejor de la promoción, supongo que es la misma persona que le va a dar hoy el premio a la señora Ayuso”, ha afirmado Lozano, Grado de Comunicación Audiovisual, durante un discurso que ha ofrecido en nombre de todos los alumnos premiados y ante la presidenta.

Lozano ha preguntado a los asistentes si alguien conocía su nombre a pesar de ser la mejor alumna de su promoción. “Yo creo que no, ¿verdad? Pero el de Ayuso sí ¿Está haciendo algo por nosotros?” Cuando la estudiante ha lanzado esta pregunta se han empezado a escuchar aplausos y un rotundo sí entre los presentes que chocaba con las protestas que han precedido al evento. “Yo creo que no”.

“Hoy es un día muy triste porque cuando oigo Ayuso, oigo aplausos”, ha continuado Lozano. “¿Sabéis a quién quiero aplaudir? A mis profesores de verdad y a la Complutense de verdad, yo estoy orgullosa de ser Complutense y hoy es un día de luto porque nos han tirado por tierra.

La estudiante, una de las primeras en intervenir en la ceremonia de este martes en el edificio de la Facultad de Ciencias de la Información, ha admitido que no quería dar su discurso “porque esta manifestación se va a manipular”. En ese momento ha pedido a los asistentes que cogieran el teléfono y entraran en Twitter: “leer la mierda de comentarios que están poniendo”.

No terminó sin dedicar unas palabras directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid: “Ayuso, pepera, los ilustres están fuera”