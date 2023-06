Uralde, Rosell o Mayoral: las otras caras de Unidas Podemos que no repetirán en las listas

“Es imposible llegar a un acuerdo sin que haya renuncias”. El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, usó este lunes esas palabras para argumentar la ausencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en las listas para las próximas generales. Podemos presiona desde el viernes para renegociar el acuerdo e incluir a su ‘número dos’, pero en la configuración de la coalición que lidera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han quedado fuera varias caras destacadas que formaron parte de las listas de Unidas Podemos en elecciones anteriores.

La eurodiputada de Unidas Podemos Rodríguez Palop será la coordinadora del programa de Sumar para las generales

Más

El espacio confederal obtuvo 35 escaños en 2019. La coalición tuvo que repartirse aquellas listas entre el partido de Pablo Iglesias, Izquierda Unida y los comuns. Además de Pablo Iglesias o Irene Montero, en esas listas también figuraban perfiles de los diferentes partidos que integraban la coalición como Alberto Garzón, Vicky Rosell, Juan López de Uralde o Antón Gómez-Reino, que ya no formarán parte de las listas según lo negociado ahora entre los equipos de Sumar y del resto de fuerzas que irán en la coalición.

A principios de junio, cuando apenas habían comenzado las negociaciones para la conformación de la coalición de partidos progresistas que se firmó el pasado viernes, el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, anunció que daba un paso al lado para dejar la primera línea de la política: no repetiría como candidato a las generales del 23 de julio. “Es una decisión muy meditada que aspira a promover la renovación de las caras públicas que representan este necesario proyecto”, dijo para justificar su decisión.

La marcha de Garzón y la salida de la política de Pablo Iglesias dos años atrás ya suponían un cambio sustancial respecto a las listas de Unidas Podemos de hace cuatro años. La exclusión de Irene Montero profundiza ese cambio de caras: su puesto como número dos de Madrid lo ocupará el diplomático Agustín Santos Maraver, alejado desde hace tiempo de la política de partido. Pero el relevo de figuras también afecta a los segundos y terceros escalones de la bancada de diputados del espacio a la izquierda del PSOE.

Este martes, el líder de Alianza Verde, Juan López de Uralde, reveló en una entrevista en Radiocable algo que se intuía tras el cierre de la coalición el pasado viernes: no figurará como cabeza de lista en la provincia de Álava, como había ocurrido en las últimas elecciones, ni su partido tendrá puestos de salida. “Creo que es fundamental que el ecologismo político esté presente en la primera línea. Si eso no ocurre, se da un paso atrás”, lamentó el histórico dirigente ecologista, que se separó en 2019 de Equo, el partido que fundó hace una década y del que se alejó cuando su dirección decidió aliarse con Más País, la fuerza que en ese momento había lanzado Íñigo Errejón. Inés Sabanés, que fue diputada por Equo esta legislatura, también anunció a principios de mes que no iría en las listas.

Otra persona que no repetirá en las candidaturas para estas elecciones es el portavoz de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, que este mismo martes ha publicado una carta en redes sociales para explicar su decisión. “Es para mí un momento para dar un paso a un lado y colaborar con toda la dedicación y entrega”, dijo. Gómez-Reino, que se presentó como candidato en las autonómicas gallegas en 2020 y no consiguió ningún escaño, era uno de los principales aliados de Yolanda Díaz en el Congreso de los Diputados esta legislatura. Su puesto como número uno en las listas de A Coruña lo ocupará Marta Lois, una de las personas de máxima confianza de la ministra de Trabajo y que de hecho figura como presidenta de Movimiento Sumar, el partido que ha registrado la plataforma de Díaz para articular la coalición y poder incluir a independientes en las listas.

Dirigentes de Podemos

Las ausencia de Podemos en las listas se extienden más allá de la figura de Irene Montero o Pablo Echenique, que en los últimos días denunció un “veto indirecto”. El actual portavoz de Unidas Podemos en el Congreso había concurrido hasta ahora por Zaragoza en las listas al Congreso y el equipo de Sumar ha negociado entregar esa cabeza de lista a la Chunta Aragonesista en esta ocasión.

En las candidaturas de 2019 concurría por ejemplo la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Vicky Rosell, como número 1 por Las Palmas, un puesto que ahora ocupará Noemí Santana, la candidata de Podemos al Parlamento de Canarias este 28 de mayo. Como número 2 por Pontevedra, justo detrás de Yolanda Díaz, fue la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez ‘Pam’, que tampoco figura entre los nombres que Podemos ha registrado en el acuerdo de coalición. Tampoco estará Rafa Mayoral, uno de los principales dirigentes de Podemos en estos años.

La negociación a contrarreloj que lideró el jefe de gabinete de Díaz, Josep Vendrell, estos días también obligó a Podemos a renunciar a puestos en territorios que consideraba importantes como las circunscripciones de la Comunitat Valenciana. Podemos llegó a plantear durante las conversaciones ir en coalición con Sumar en todo el país excepto en esa comunidad autónoma, ante la imposibilidad de colocar a sus perfiles. Finalmente descartaron ese órdago sin conseguir ningún puesto. En Valencia la cabeza de lista será para Compromís, pero Podemos quería liderar la candidatura de Alicante para que fuese allí la actual directora del Injuve y coportavoz del partido, María Teresa Pérez. El número 1 por esa provincia será finalmente para la cuota de Sumar.

Las incógnitas por resolver

Aunque la mayoría de los partidos han ido revelando quiénes serán las personas que vayan en los puestos de salida negociados hasta el pasado viernes, todavía quedan algunas dudas importantes. Una de las incógnitas más sonoras es la lista que presentarán los comuns en las circunscripciones catalanas. De momento solo se conoce que la secretaria general de Podemos, Lilith Verstrynge, irá como número 4 por Barcelona, pero el partido que lidera Ada Colau no ha desvelado mucho más. En Comú Podem sacó siete escaños en total en Catalunya en 2019: cinco por Barcelona, uno por Girona y otro por Tarragona. Este último le corresponde esta vez a Izquierda Unida.

Hace cuatro años, en las listas de los comuns figuraba el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en esta legislatura, Jaume Asens. En esas listas también iban Aina Vidal o Gerardo Pisarello, que ha formado parte de la Mesa del Congreso estos cuatro años. Tampoco está confirmado si volverá a repetir como diputado el que ha sido estos años secretario general del grupo parlamentario, Txema Guijarro, que formaba parte de la dirección de Podemos pero que se alineó con la vicepresidenta segunda cuando empezó a conformar su proyecto político. Es uno de esos perfiles que Díaz podría incorporar ahora dentro de su cuota de Sumar.