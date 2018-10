No habrá galletas vestidas de Hitler: Cuétara cancela su campaña con Cabronazi tras la ola de críticas

El uniforme nazi de color rosa dejará de vestir a la mascota de los cereales de Cuétara. La compañía de productos de desayuno, que pertenece a la multinacional Adam Foods, ha anunciado que cancela su acuerdo con Cabronazi, un portal de virales y memes con ingresos de miles de euros y que vive mayoritariamente del contenido ajeno que publican en Internet otros creadores.

Según informa Verne, la compañía de alimentación ha pedido disculpas a sus consumidores y anuncia que ha ordenado "detener la comercialización de esta edición limitada". Una campaña con la que querían acercarse a su público más joven a través del humor y los memes.

La idea de la promoción de Cuétara y Cabroworld es la de repartir premios, bautizados como "CabroPremios", a los que se podía acceder a través de códigos en las cajas de los cereales ChocoFlakes. Todos los paquetes de este producto tendrían a la mascota de la empresa vestida con el uniforme nazi de color rosa con el que Cabronazi viste al Hitler de su logo. Los regalos consistían en ediciones limitadas de sudaderas, camisetas, tablas de skate, auricuales y gorras.

Otra parte de la campaña consistía en invitar a los usuarios a subir memes de su creación. Los montajes podían ser de temática libre, pero instaban a que fuesen "100% humor, 0% bullying". Después, había que subirlos a Instagram y mencionar las cuentas de ChocoFlakes y Cabronazi. Ambas partes elegirían al mejor cada mes, ya que estaba previsto que el concurso se extendiese hasta finales de abril de 2019.

El problema de esta iniciativa es que numerosos memes se han publicado sin pasar filtros, lo que ha provocado que en la web destinada a ello aparecieran algunos de caracter soez y ofensivo. Finalmente, han sido retirados del portal.

Desde que se conoció el acuerdo entre Cabronazi y Cuétara, Twitter aglutinó la mayoría de críticas a esta alianza. En algunos casos, por vestir a una mascota de cereales infantiles con un uniforme nazi de color de rosa. El mismo que utiliza el Hitler con cuernos del logo del portal de virales.

Que tu imagen de marca sea un genocida tuneado (afín al plagio y vestido de rosa) no incumple el código PAOS, ¿no? Por favor, que alguien me diga que esto de Cuétara y Cabronazi es un fake. Por favorcito... pic.twitter.com/4UDQfRHnue

Me parece que lo de #Cuetara con #chocoflakes by @Cabronazi no lo han medido muy bien. Es verdad que los de CabroWorld son unos cachondos y tal pero tener un meme de Hitler como imagen de marca no le va a gustar a su gabinete de crisis corporativa. https://t.co/MQSaptytrc pic.twitter.com/rScE1KDVoE