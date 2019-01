"Humillada" por la "derrota histórica": las portadas británicas tras el rechazo del Parlamento al Brexit de May

Después de que el Parlamento británico haya rechazado, con una diferencia de más de 200 voto, el acuerdo del Brexit pactado entre la primera ministra y Bruselas, las portadas de este miércoles en el Reino Unido califican de "completa humillación" e "histórica derrota" lo sucedido este martes en la Cámara de los Comunes.

"May sufre una histórica derrota mientras tories se vuelven contra ella", titula The Guardian, que ilustra la información con parlamentarios dirigiéndose a vota en contra del acuerdo de Brexit. The Times también lo cataloga de la misma forma: "May sufre una derrota histórica". La noticia, a página completa, es ilustrada por una celebración por el fracaso de la primera ministra de personas a favor de la permanencia en la Unión Europea.

The Daily Telegraph y The Herald titulan: "Completa humillación" y "humillada", respectivamente, mientras Metro habla de la "Peor derrota en la vida". Los tres periódicos añaden una fotografía de la primera ministra con aspecto apesadumbrado.

Portada de 'The Guardian' sobre May

Portada de 'The Times'

Portada de 'The Daily Telegraph'

Portada de 'The Herald'

Portada de 'Metro' sobre la situación de Theresa May

Si no quieres perderte ninguna noticia de eldiario.es, síguenos en Instagram y Telegram