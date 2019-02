Irene Lozano compara el 1-O con una violación: "Votar, como el sexo, no está prohibido, pero no lo puedes hacer a la fuerza"

Irene Lozano, la actual secretaria de Estado de la España Global ha comparado el voto del referéndum del 1 de octubre de 2017 con la violación. "El sexo, como votar, no está prohibido, pero no lo puedes hacer a la fuerza. Tienes que tener el permiso de hacerlo, de lo contrario es violación", ha afirmado la escritora, que desde octubre del año pasado es la máxima representante del nuevo organismo encargado de mejorar la imagen de España en el exterior.

"Querían hacer un referéndum pero no tenían el permiso. Normalmente uso esta metáfora sobre el sexo", ha dicho Lozano a modo de introducción de esta comparación en unas declaraciones a Sky News el jueves por la noche.

El fragmento ha sido compartido por Andrew Connell, productor del canal de televisión británico. Lozano, entrevistada en el Palacio de la Moncloa, ha afirmado que, de la misma forma que el sexo sin consentimiento es violación, "con la democracia pasa lo mismo", no es todo "sobre votar". "La democracia es un régimen complejo. Tienes que aplicar la ley, tienes que obedecer la ley", ha afirmado la escritora. Y ha añadido que "la gente que estuvo a cargo del Gobierno regional en Catalunya en ese momento es especialmente responsable de cumplir con la ley, y no lo hicieron".

NEW: A Spanish official has compared voting in the 2017 Catalan independence referendum to rape. @lozanoirene told @DominicWaghorn “Sex is not forbidden, like voting is not forbidden but you can’t do it forcefully. You have to have the permission to do it, otherwise it’s rape” pic.twitter.com/WzzK1BnnxB