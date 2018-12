Jamal Khashoggi y otros periodistas perseguidos, personas del año para Time

La revista Time ha querido reconocer este año a los periodistas perseguidos por hacer su trabajo. El semanario estadounidense ha nombrado "persona del año" a varios de ellos, de entre los que destaca Jamal Khashoggi, que fue asesinado durante una visita a la embajada de Arabia Saudí en Estambul. Junto a él están los que Time define como "guardianes" de "la guerra contra la verdad", como son las periodistas de Reuters encarceladas en Myanmar Wa Lone y Kyaw Soe Oo, la filipina Maria Ressa o el medio The Capital Gazzette, que sufrió un tiroteo en su redacción.

La revista reconoce así a cinco ejemplos de reporteros que han sufrido represalias por informar. El de Khashoggi ha sido el caso más mediático, especialmente desde que empezaron a conocerse todos los detalles sobre cómo fue asesinado en las oficinas de la embajada de su propio país. A lo que se sumaron las sospechas de que el responsable de dar la orden fue el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman. Un crimen cometido porque, como apunta Time, Khashoggi "dijo la verdad al mundo de la brutalidad" del régimen saudí.

The Guardians—Jamal Khashoggi, the Capital Gazette, Maria Ressa, Wa Lone and Kyaw Soe Oo—are TIME's Person of the Year 2018 #TIMEPOY https://t.co/HvoEaW5oUi pic.twitter.com/9Mr0wBTmvj