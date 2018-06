Màxim Huerta, según sus propios tuits

Màxim Huerta lleva en Twitter desde 2009. Y no ha borrado sus tuits antes de conocerse que era nombrado ministro de Cultura y Deporte por Pedro Sánchez. Por eso, los tuiteros están rescatando multitud de mensajes del periodista y escritor.

Entre los temas de los tuits más rescatados en esta tarde de miércoles están los que le competerán en su ministerio, como el deporte, que según su Twitter no parecía interesarle mucho. También hay espacio para las chanzas, que abarcan la política, el ocio o el sexo.

Y pensar que a los políticos no sólo les votamos sino que les pagamos!

Me gusta la frase de Zapatero: "Será una democracia sin terrorismo, pero no una democracia sin memoria". Y me gusta la actitud de Rajoy.