Un abogado de Nueva York insulta a los empleados de un restaurante por hablar en español

Aaron Schlossberg, un abogado estadounidense que trabaja en un importante bufete de Manhattan, Nueva York, acudió este miércoles a un restaurante con el objetivo de comprar comida para llevar. Después de unos minutos en la cola, presenció algo que le indignó de tal forma que comenzó a enzarzarse con el responsable del establecimiento. ¿El motivo? Los empleados del local habían estado hablando en español con varios clientes hispanohablantes delante de él.

"Tus empleados están hablando en español con los clientes. Todo el mundo al que oigo está hablando en español. Él está hablando en español, ella también y él también, y esto es Estados Unidos", con estas palabras se dirigió Schlossberg, gritando, al encargado de un local de la cadena Fresh Kitchen. El joven abogado, de origen judío, se ha vuelto viral en las últimas horas gracias a un vídeo en el que se recoge la escena, frente a la atónita mirada de los clientes.

