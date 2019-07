Cuando Pablo Iglesias defendía un Gobierno "de los más preparados"

"Pedro Sánchez no tiene que ser presidente por ser doctor en Economía ni yo ministro por tener un doctorado, dos másteres y ser premio extraordinario de licenciatura, sino porque la ciudadanía nos ha votado".

Esta frase de Pablo Iglesias circuló durante todo el día de ayer por las redes sociales, con mensajes de apoyo, pero también de crítica. La dijo en Al Rojo Vivo, en una entrevista con Antonio García Ferreras, donde volvió a hablar públicamente después de que el PSOE diera por rotas las negociaciones de Unidas Podemos.

Una de las razones que esgrimió Sánchez para hacer este anuncio fue que Iglesias tildará de "idiotez" la propuesta de que hubiera ministros de Unidas Podemos con perfiles técnicos. "¿Es que esto no va de política?", se preguntó entonces Iglesias en una entrevista en TVE. En su participación en La Sexta de ayer pidió disculpas por si molestó aquella expresión. "Lo que quería plantear es que no me parecía sensato defender que alguien debe estar en el Consejo de Ministros en función de su currículum".

Sin embargo, el líder de Podemos no ha tenido siempre la misma posición respecto a quién debe componer un Gobierno. En junio de 2015, cuando faltaban seis meses para las elecciones generales en las que la formación entró en tromba en el Congreso con 69 diputados, su secretario general defendía otra postura.

En una entrevista en Público fue cuestionado por si consideraba que Podemos contaba ya con cuadros suficientes para Gobernar. A ello respondió lo siguiente: "No quiero que el gobierno de Podemos sea el gobierno de un partido, sino el de los más preparados, pensando en la sociedad civil".

A ello, Iglesias añadía que no creía que "tuviera sentido" que, por ejemplo "el ministro de Justicia tenga que ser un dirigente de Podemos, a lo mejor tiene que ser un juez". A lo que añadía ejemplos similares para Vivienda o Sanidad, defendiendo la presencia de activistas de la PAH o la Marea Blanca que no tenían por qué estar ligados al partido. "Habrá otros que tengan que tener un perfil más político, pero a nosotros nos parece que cuando decimos que la sociedad civil tiene que asumir el protagonismo, esto nos lo creemos", remarcó. "El trabajo en la ruta del cambio tiene que ver con incorporar a sectores muy preparados que a lo mejor no quieren tener carné de Podemos", añadió entonces.