Pedro Sánchez patina en su libro al atribuir una cita de Fray Luis de León a San Juan de la Cruz

"Las sensaciones de aquella mañana, justo al día siguiente de ganar las primarias, eran intensas", relata Pedro Sánchez en la página 48 de su Manual de Resistencia. En esas líneas, se acuerda de cómo fue el día inmediatamente posterior a ganar las primarias en el PSOE, todo estaba parecido, pero era diferente, según su relato.

'Regreso a Ferraz' es el capítulo tres de la polémica obra de Sánchez, a la venta desde este martes, día en el que también se ha conocido cuál fue su primera decisión como presidente: cambiar el colchón de la Moncloa.

"Se subieron al coche y me preguntaron: "¿A Ferraz?". Me acordé de San Juan de la Cruz en Salamanca: "Como decíamos ayer…", prosigue su relato. Sin embargo, esta cita no es de San Juan de la Cruz sino de Fray Luis de León.

El poeta y religioso nacido en 1527 pronunció esta frase cuando salió de la cárcel y retomo sus clases, tras haber estado varios años preso por unas traducciones. El estudioso resumía las lecciones ya explicadas en cada clase. Así, al volver a sus lecciones tiempo después dijo: "Como decíamos ayer…".