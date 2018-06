Un nieto de Tomás y Valiente tras recibir un premio académico de la Comunidad de Madrid: "Menos excelencia y más calidad educativa"

Cada año, la Comunidad de Madrid premia a algunos de sus mejores estudiantes de Bachillerato y Secundaria con una serie de becas de excelencia con las les que les permiten financiar sus estudios universitarios. A acto han acudido el nuevo presidente madrileño, Ángel Garrido y el consejero de Educación, Rafael Van Grieken, para conceder las becas a los alumnos premiados por su gran rendimiento académico durante el curso 2017/2018.

Lo que nadie se esperaba, tal y como recoge este lunes la Cadena Ser, es que uno de los alumnos premiados lograse enmudecer a todo el auditorio del Instituto Beatriz Galindo, donde se celebraba el acto. El responsable ha sido un estudiante del IES Ramiro de Maetzu, el joven de 19 años Francisco Tomás y Valiente -nieto del reconocido jurista y académico asesinado por ETA en 1996- premiado por ser uno de los mejores estudiantes de Bachillerato de toda la comunidad en Filosofía y Políticas. Durante su discurso de entrega de uno de los premios, Tomás y Valiente ha aprovechado la oportunidad para mandar un contundente mensaje a la clase política española.

"Menos excelencia y más calidad educativa", ha emplazado el joven, que en apenas tres minutos ha logrado arrancar un imponente aplauso por parte de la audiencia presente en el acto. “La calidad educativa no puede reducirse a la excelencia académica. La calidad educativa comporta otro elemento esencial, más allá de la excelencia académica, la equidad”, ha explicado el joven. Durante el discurso, ha querido recordar que "no solo son excelentes aquellos que obtienen óptimos resultados, sino muy especialmente, quienes consiguen progresar desde circunstancias menos ventajosas, en ocasiones, con problemas familiares, aprietos económicos o dificultadas de aprendizaje. No podemos permitir que el olvido de nuestra suerte presida esta celebración”.

"La prioridad no podemos ser aquellos que obtenemos resultados considerados como excelentes. La prioridad que tienen que ser aquellos que tienen más dificultades”, ha concluido, tajante. Con el aplauso aún candente, el presidente madrileño ha tomado la palabra para anunciar la convocatoria de las nuevas becas de excelencia de la Comunidad de Madrid “para facilitar ese camino y también en esa búsqueda de la equidad”, en un intento por salvar la situación.

La nueva convocatoria de becas universitaria para los mejores alumnos se aprobará este próximo martes en el Consejo de Gobierno. De cara al curso 2018-19, la Comunidad de Madrid congela la partida de los 6’7 millones de euros que ya destinó el año pasado. Con ese presupuesto se ayudará a 3.215 estudiantes, un total de 2.090 irán dirigidas a estudiantes ya matriculados en enseñanzas universitarias o artísticas superiores, mientras que otras 1.125 serán para alumnos de nuevo ingreso en la universidad o en enseñanzas artísticas superiores de la Comunidad.

Los estudiantes beneficiarios de estas becas de excelencia recibirán una dotación individual de 2.100 euros para costear su formación universitaria durante el curso 2018-19, según ha explicado el Gobierno regional en una nota de prensa.

Para poder solicitar una de estas ayudas se requiere una nota media mínima de 12,5 puntos para los alumnos de nuevo ingreso en la universidad y los que hayan cursado un ciclo formativo de grado superior o equivalente. Por su parte, en enseñanzas artísticas superiores se necesita una nota media de 12 puntos y para alumnos ya matriculados entre 8 y 9 puntos, dependiendo del tipo de estudios.