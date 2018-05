Es científico, pero no le verás en la tele: el meme cambiante que parodia a quien se indigna por el fútbol o los youtubers

Montaña García no es una mujer de Cáceres con unos conocimientos notables de física y química. O, al menos, no es la chica de la foto que acompaña a un mensaje que se ha hecho viral en Twitter. Se trata de la última broma en forma de meme que está arrasando en la red social, y que utiliza imágenes de personajes conocidos para ironizar con quien se indigna por la notoriedad que tienen futbolistas o youtubers.

Pero que este tipo de tuits sean humor no ha evitado que mucha gente se crea que van en serio. Los miles de retuits, las menciones apoyando a esos supuestos científicos y el respaldo de tuiteros muy conocidos por todos así lo atestiguan.

Esta chica es Montaña García y es vecina de Cáceres. Acaba de ganar las Olimpiadas de Física y Química 2018, pero como no es futbolista y no se dedica a los realities no la verás la noticia en ningún medio de comunicación. pic.twitter.com/V8nnwQ1pNv — Peryim (@jpergim) 26 de mayo de 2018

La mujer que aparece en la imagen es la exactriz porno libanesa Mia Khalifa, que ha servido como imagen de memes de manera recurrente en los últimos años. Pero no es una casualidad que ella haya sido la elegida para esta parodia con más de 13.000 retuits. Su compañero de profesión Jordi El Niño Polla fue el protagonista del primer montaje viral, en el que se utilizaba su foto para presentarle como "uno de los creadores de la vacuna contra la fiebre H1N1".

Por si no lo conoces este joven se llama Miguel Antonio mejia nacido en tucuman, esta apunto de salir con Honores de la Universidad de Harvard, y es uno de los creadores de la Vacuna contra la fiebre H1N1.

(Orgullo Argentino) pic.twitter.com/HTCG17M6uc — lavsz (@thelavss) 15 de mayo de 2018

Otro actor porno, Johnny Sins, fue la respuesta al tuit en el que aparecía su compañero español. En este caso, Sins era definido como un médico licenciado en Harvard que volvió a Argentina y que "tiene un consultorio donde atiende gratuitamente a gente humilde".

Otro caso conmovedor, Jonathan Suarez. Este argentino nacido en Catamarca, con mucho esfuerzo pudo recibirse de médico en Harvard, pero regresó a Argentina a ejercer su profesión y tiene un consultorio donde atiende gratuitamente a gente humilde. Ejemplo 👏👏 pic.twitter.com/GeJCYKDzmE — Hail to the king Ragnar (@noeponzo_) 15 de mayo de 2018

Tras el camino iniciado con Jordi, se desató una ola de memes de este tipo. En todos se aludía a una supuesta carrera profesional en el mundo científico o matemático, y se señalaba que nadie escucharía hablar de esas personas por no ser futbolistas, tronistas de Mujeres y hombres y viceversa o youtubers. Y muchos, también famosos o políticos, se han creído que son eminencias en diversos campos.

Los "intelectuales" utilizados en este caso son de diversos ámbitos, como el periodismo, el deporte, la televisión, el cine, la política (con Pablo Casado como el más utilizado) o la música. También aparecen personajes conocidos en redes sociales. Estos son algunos ejemplos.

