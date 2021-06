La diputada de Vox Lourdes Méndez Monasterio ha cargado este miércoles contra una propuesta del Congreso para que las parejas de mujeres no tengan que estar casadas para inscribirse en el registro como madres: "El ámbito de filiación natural es la unión heterosexual y es ese ámbito el que debe fomentarse desde el Estado".

Méndez ha pronunciado estas palabras en una intervención en la Comisión de Igualdad, durante el debate de una Proposición no de Ley para suprimir el requisito administrativo que obliga a las parejas de mujeres a estar casadas para "para poder inscribir a los nacidos como hijos de ambas madres".

"Con esta iniciativa van más allá: lo que ustedes pretenden es que haya un vínculo de filiación que nada tiene que ver ni con el parto ni con ningún hecho biológico", ha protestado la parlamentaria, que ha alertado además del peligro, a su juicio, de que "un niño de manera ficticia se considere hijo de alguien en función de unas relaciones que pueden pasajeras". "Pueden perjudicarle mucho a lo largo de su vida. Es un verdadero disparate", ha zanjado sobre la PNL que ha llevado al Congreso el Grupo Socialista.

Así, ha acusado al PSOE de "atentar contra el interés del menor". "Ya sé que solo les importan las mujeres", ha terminado.

No es la primera vez que la diputada por Murcia protagoniza un exabrupto en esa misma Comisión. El 25 de mayo, se negó a guardar un minuto de silencio propuesto por la presidenta de la sala, Pilar Cancela, para homenajear a las víctimas de violencia machista.

"Me gustaría que este minuto de silencio que vamos a hacer se hiciera por todas las personas que hayan sido asesinadas y por todos los homicidios que se hayan producido en este tiempo con esa terrible...", reclamó en ese momento la diputada de Vox, en línea con la estrategia del partido de extrema derecha de negar la violencia machista que sufren las mujeres. "Pues lo siento mucho, pero el objetivo de este minuto de silencio es el que he dicho...", respondió tajante Cancela, que unos momentos antes había señalado que "los gestos son importantes" aunque admitía que "con esto no vamos a resolver la cuestión de fondo".