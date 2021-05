Vox se niega a guardar un minuto de silencio en el Congreso por las últimas víctimas de violencia machista

La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados se disponía este martes por la mañana a guardar un minuto de silencio por las víctimas de violencia en machista en España en los últimos días. Cinco mujeres y el hijo de una de ellas la pasada semana, asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas. "Nos corresponde asumir y trasladar este dolor y esta estupefacción...", decía la presidenta de la comisión, Pilar Cancela, cuando fue interrumpida por la portavoz de Vox Lourdes Méndez Monasterio, para trasladar la negativa de su grupo a guardar este minuto de silencio con el fin propuesto por la presidencia.

"Me gustaría que este minuto de silencio que vamos a hacer se hiciera por todas las personas que hayan sido asesinadas y por todos los homicidios que se hayan producido en este tiempo con esa terrible...", reclamó la diputada de Vox, en línea con la estrategia del partido de extrema derecha de negar la violencia machista que sufren las mujeres. "Pues lo siento mucho, pero el objetivo de este minuto de silencio es el que he dicho...", respondió tajante Cancela, que unos momentos antes había señalado que "los gestos son importantes" aunque admitía que "con esto no vamos a resolver la cuestión de fondo".

Méndez Monasterio ha seguido en sus trece y ha insistido en que los miembros de su grupo harían, como finalmente ha sido, "este minuto de silencio para todas las personas asesinadas y para todos los homicidios que se hayan producido en esta última semana".

La portavoz adjunta de Vox en la Comisión de Igualdad, Carla Toscano, ha protestado en Twitter por este minuto de silencio por las víctimas de violencia de género. "Son intolerables estos minutos de silencio solo para mujeres y solo asesinadas por un hombre heterosexual", ha escrito acompañado del lema "la violencia no tiene sexo" ampliamente cacareado desde cualquier altavoz que se le pone por delante por el partido de extrema derecha.

Minuto de silencio por las víctimas de violencia de género al comenzar el Pleno.

Son intolerables estos minutos de silencio sólo para mujeres y sólo asesinadas por un hombre heterosexual. En Vox nos levantamos por todas las víctimas. #LaViolenciaNoTieneSexo — Carla Toscano (@eledhmel) 25 de mayo de 2021

Tras el minuto de silencio por las últimas víctimas de violencia machista que han guardado el resto de formaciones políticas –mientras tanto las diputadas de Vox guardaban el suyo propio–, Cancela ha lamentado "profundamente que incluso en un momento así no seamos capaces de sumarnos a una situación tan dramática y tan bárbara como la que estamos viviendo, aunque solo sea por respeto a las víctimas".

La semana pasada comenzaba con dos mujeres asesinadas en Corbera de Llobregat (Barcelona) y Creixell (Tarragona) a manos de sus parejas. Les seguía un doble crimen en Sa Pobla (Mallorca), donde un hombre asesinó a una mujer embarazada de 28 años y a su hijo de siete. La madrugada del jueves llegaba el quinto asesinato, a una mujer de 48 años en la localidad asturiana de Pola de Laviana, donde un hijo de la pareja comunicó el crimen y el hombre se entregó poco después. El último caso sucedió en la madrugada del sábado al domingo en Zaragoza, donde una mujer de 35 años ha aparecido muerta después de que su pareja, que tenía una orden de alejamiento, se precipitara por una ventana.

En lo que va de año, la violencia machista ha dejado ya 14 víctimas mortales, que son 1.092 desde 2004, cuando comenzó a haber registros de este tipo de crímenes.