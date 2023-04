Feijóo dice que Madrid tiene la mejor sanidad de España basándose en un estudio que no analiza eso

No, la sanidad de Madrid no es la “mejor de toda España” según un estudio de la Unión Europea, como ha dicho el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este lunes. El informe existe, pero no estudia la calidad de los servicios públicos en materia de sanidad, sino que evalúa otras estadísticas, como el número de muertes en carretera o la tasa de suicidio de una región.

El Índice de Competitividad Regional (ICR) que ha publicado la Comisión Europea con datos de 2022 no habla del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, como ha dado a entender el líder de los populares, sino de health, que al español se traduce como 'salud', no sanidad.

Lo que se analiza en este punto es el número de muertes en carretera, la esperanza de vida, la mortalidad infantil, el ratio de muertes por cáncer o por enfermedades cardíacas y el ratio de suicidios, pero no menciona aspectos del sistema como las listas de espera, el ratio de pacientes por médico o el gasto por habitante en servicios sanitarios.

Feijóo ha dedicado estas palabras a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el desayuno de este lunes, en el que ha elogiado la gestión de la presidenta madrileña: “Ha protegido, con obstáculos de todo tipo, la Sanidad Pública, la mejor de toda España según un estudio que se ha hecho público hace unos días”, ha dicho el líder de la oposición.

Precisamente este 19 de abril –así como el 8 y el 26 de mayo– los sanitarios madrileños de atención hospitalaria, primaria y SUMMA 112 volverán a ir a la huelga tras la negativa del Gobierno de Ayuso a la petición de los profesionales de la Sanidad Pública de volver a la jornada de 35 horas. La nueva convocatoria viene después de las declaraciones del consejero de Hacienda y Economía, Javier Fernández-Lasquetty, quien dijo que “mientras todo el resto de la gente trabaja 40 horas a ellos les parece que es mucho trabajar 37 y media”.