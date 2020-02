La grabación que recoge la voz de Miguel Hernández recitando 'Canción del esposo soldado' en 1937

"He poblado tu vientre de amor y sementera / he prolongado el eco de sangre a que respondo / y espero sobre el surco como el arado espera / he llegado hasta el fondo". Estos versos forman parte de la Canción del esposo soldado, que Miguel Hernández escribió a Josefina Manresa, y que han llegado a las diferentes generaciones tanto a través de la lectura, como de la música.

Entre las personas que les han puesto voz, se encuentran los cantantes Joan Manuel Serrat o José Mercé. Pero no son los únicos que han pronunciado esas palabras. El propio Miguel Hernández fue grabado recitándolas en el año 1937 y ese documento ha permitido que su voz pueda seguir sonando casi 78 años después de su muerte.

Este es el único testimonio de la voz de Miguel Hernández. La grabación fue realizada por Alejo Carpentier en París en 1937, cuando Miguel iba camino de Moscú. Recita "Canción del esposo soldado", el poema a Josefina Manresa. El horror de una guerra terrible. #MiguelHernandezpic.twitter.com/afUxm7kc15 — literland (@literlandweb1) February 19, 2020

Esta semana, eldiario.es adelantaba que el Ayuntamiento de Madrid tomaba la decisión de borrar, entre otras cosas, los versos del poema El herido, de Miguel Hernández, del memorial a las víctimas del franquismo del Cementerio de La Almudena. Esta acción, lejos de callar al poeta de Orihuela, le ha dado más voz y ha hecho que se recuperen oleadas de poemas suyos en redes sociales, tanto en imágenes como en textos, y también en audio.

La acción incluye, además del borrado de estos versos del Cementerio de La Almudena, eliminar las palabras de Julia Conesa y el texto que homenajeaba a las víctimas del franquismo. Se trata del último movimiento de los anunciados por el Consistorio respecto al memorial que hay en el Cementerio de la Almudena.

Antes, a finales del año pasado decidió eliminar las placas con los nombres de las 2.937 víctimas del régimen.

La ciudadanía ha expresado desde el principio –tanto en redes como en protestas– su rechazo a que se realicen cambios en este monumento. Este sábado, en torno a medio centenar de personas se reunió en este cementerio madrileño para denunciar las acciones del Gobierno municipal. Como gesto, colgaron una hoja de 15 metros de largo con los nombres de todas las víctimas y una bandera republicana. A las 15.00 horas de ese día, ya habían sido retirados los símbolos.

El equipo de Gobierno municipal ha defendido en todo momento la eliminación de los nombres y de las palabras de Miguel Hernández, Julia Conesa y por la memoria de las víctimas como "una resignificación" del monumento. El alcalde, de hecho, ha declarado que con su propuesta se reivindica el espíritu de la "transición" frente a la izquierda "sectaria", al homenajear a "todos".

"Hemos resignificado el documento porque para nosotros las víctimas son todos, los que sufrieron persecución por sus ideas, por su orientación sexual o por su actividad política. Reivindicamos un monumento para todos frente a aquellos que quieren acizañar, sembrar división, sembrar odio o entender la política como un lodazal donde hay que situarse en un extremo", dijo.