Hermann Tertsch cumple su condena en Twitter por relacionar al padre de Pablo Iglesias con un asesinato

“Acato”, ha tuiteado el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch en un mensaje en el que adjunta capturas del fallo que le condenó en 2019 a indemnizar con 15.000 euros al padre del exvicepresidente Pablo Iglesias. En ese año, el periodista dijo que el progenitor del antiguo líder de Podemos fue detenido por la muerte de un policía en 1973 y que encubrió a los autores del delito, acusaciones que la Justicia ha considerado una “evidente lesión al honor” de Francisco Javier Iglesias.

La sentencia no solo le obliga a indemnizar a la familia por un delito de intromisión ilegítima y vulneración del derecho al honor, sino que también insta a Tertsch a publicar la resolución en su red social. “Condeno al demandado a emitir y publicar a su costa el fallo de esta sentencia a través de su publicación en su cuenta de Twitter”, recoge el documento del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Zamora.

Además, el juez ordena al eurodiputado de extrema derecha “retirar a su costa de su cuenta de Twitter y de los buscadores de Internet, en particular Google y Yahoo, y de la memoria caché de las correspondientes páginas web” los mensajes “injuriosos” que publicó sobre el padre de Pablo Iglesias:

“Del nombre de este policía tampoco se acuerda nadie. José Antonio Fernández Gutiérrez asesinado por el FRAP, grupo terrorista comunista, el 1 de mayo de 1973. Entre los miembros detenidos después estuvo el padre de Pablo Iglesias. Como llegó la amnistía nunca fue acusado nadie”.

“Las decisiones sobre matar o no matar policías se toman antes. Además, yo no he dicho que el padre de Iglesias fuera uno de los autores materiales del asesinato de aquel policía de 21 años. Sino que no ayudó a esclarecerlo. Nunca fue aclarado ese crimen porque se dio la amnistía”.

Tertsch tiene más de 290 mil seguidores en Twitter, con lo que esos mensajes, según indica el magistrado, son “susceptibles” de ser “difundidos por las redes sociales, llegando incluso a publicarse en algún periódico digital”. Estos tuits fueron “una evidente lesión al honor del demandante”, a pesar de que no existe “constancia de que el actor realizara otros actos que dar publicidad a la convocatoria de una manifestación en la que se produjo la muerte de un policía”. Es decir, para el juez los mensajes no tenían como intención “simplemente informar” porque no está probado que el padre participara en el asesinato.

Junto a la indemnización, Tertsch debe pagar la “totalidad de las costas procesales” así como abstenerse de “cualquier actividad vulneradora del derecho al honor del demandante, así como la intromisión en su derecho a la intimidad”. Mientras, Pablo Iglesias ha celebrado la sentencia. “Ojalá se siga haciendo justicia con estos cobardes que, para hacerme daño a mí y a mi partido, atacaron a mi familia”, ha dicho el exdirigente de Podemos en Twitter.

No es la primera vez que el columnista de Vox debe dar explicaciones a la Justicia por vulnerar el honor de la familia de Iglesias. Ya en julio de 2017 un juzgado de Zamora le condenó por decir en un artículo del diario ABC que el abuelo del exvicepresidente del Gobierno “fue condenado a muerte por participar en sacas, es decir en la caza de civiles inocentes desarmados en la retaguardia en Madrid”.