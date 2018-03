Una periodista china se hace famosa por un gesto de burla hacia las preguntas serviles en ruedas de prensa

Durante años, los corresponsales extranjeros han debatido si boicotear o no las ruedas de prensa con las que Pekín presume de falsa transparencia durante las cumbres legislativas que se celebran cada año.

Este martes, la periodista china Liang Xiangyi insinuó –de una manera verdaderamente graciosa– qué opinión le merecen las preguntas fáciles que algunos reporteros de medios gubernamentales ofrecen a los políticos para que digan lo que quieran. Pero puede que le haya metido en problemas. Según el South China Morning Post, las autoridades han retirado a Liang su acreditación para cubrir las sesiones del legislativo.

Zhang Huijun, una reportera que trabaja para un canal de EEUU con vínculos con el Gobierno chino, estaba allí –engalanada con el rojo del partido Comunista– con la misión de "interrogar" a la autoridad china sobre uno de los proyectos favoritos de Xi Jinping, la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda.

"Soy Zhang Huijun, directora ejecutiva de American Multimedia Television USA", dijo la periodista antes de comenzar un monólogo de 40 segundos tan aburrido como sin dirección. "2018 es el 40º aniversario de la reforma y la apertura", presumió antes de declarar: "China se abrirá todavía más al mundo exterior".

Sin duda, no era Jeremy Paxman (periodista británico conocido por su estilo agresivo en las entrevistas). Lo que sucede es que los periodistas favorables a Pekín como Zhang a menudo tienen la tarea de hacer preguntas de poca enjundia a sus líderes en un intento de convencer a la población china y al mundo entero que lo que están viendo es pura transparencia.

Fue justo en ese momento cuando Liang, una periodista de economía que trabaja en Shanghai no pudo contenerse.

La periodista de azul mira a su compañera de rojo, pone los ojos en blanco y echa su cabeza hacia atrás con un desdén que no puede controlar. "La mujer que estaba a mi lado estaba siendo una idiota", es lo que al parecer Liang contó a un compañero a modo de explicación en una red social que se ha filtrado.

La reacción de Liang fue grabada, difundida en televisión y, en muy poco tiempo, desató una avalancha de comentarios y memes.

Amazing to see how these two ladies just exploded over Chinese social media in the span of a few hours. Fan art in the making #RedBlueCamps pic.twitter.com/s6frv2gEgW