La reivindicación de Ana Morgade tras posar con un 'portatrajes': "Mi cuerpo es perfecto para lo que soy y a lo que me dedico: la comedia"

Este domingo ha comenzado la 66ª Semana Internacional de Cine de Valladolid, conocida como Seminci. Con motivo de su gala inaugural los invitados han posado en la alfombra verde, donde la presentadora, cómica y actriz Ana Morgade fue la gran sorpresa. Tal y como ha compartido en sus redes sociales, durante semanas sufrió pensando qué llevar a este evento, hasta que de madrugada decidió decantarse por el 'portatrajes' en lugar de el look que guardaba en su interior, acompañado de una reivindicación de la diversidad corporal. "Aquí me tienen, señoras. Orgullosa y feliz, con un traje que no me aprieta, no me tira, no me asusta, y representa lo que soy, mejor o peor: una comediante", ha escrito Morgade.

La actriz ha afirmado que esta situación se repite siempre que tiene una ocasión de este tipo: "En los showrooms casi nunca puedo ponerme lo que me gusta, tengo que ponerme lo que me abrocha". Así, ha asegurado haber estado años posando con prendas que, lejos de hacerla sentirse cómoda, la llevaban a pensar que tenía el "cuerpo equivocado". "No tengo un cuerpo de talla standard, por supuesto no soy modelo, y no me es nada fácil encontrar un vestido que no me haga sentir terriblemente mal hecha. Durante muchos años he salido a posar con ropa que no me encajaba muy bien, aterrada, pensando que es mi cuerpo el equivocado", ha explicado.

La cómica ha reivindicado que su actitud era la equivocada —"mi cuerpo es perfecto para lo que soy y a lo que me dedico: la comedia"— y que a pesar de que no puede cambiar ni lo considerado como cuerpo aceptable ni su autoestima de un día para otro, su cuerpo "se merece que lo mime un poco" más aún después de ser madre.

Fue esta reflexión la que la llevó a optar por "un traje que no me aprieta, no me tira, no me asusta, y representa lo que soy, mejor o peor: una comediante", según ha compartido en sus redes sociales. Además, ha reconocido que es la primera vez que no quiere añadirle filtros a una imagen, en la que se ve "orgullosa y feliz".