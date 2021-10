Schwarzenegger, a los políticos que dicen que luchar contra la crisis climática daña la economía: "Son mentirosos o estúpidos"

El actor Arnold Schwarzenegger ha sido muy crítico con la gestión de los líderes internacionales y su inacción contra la crisis climática en una entrevista concedida a la cadena BBC 4 con motivo de la COP 26. Así, ha señalado directamente a todos los gobernantes que afirman que protegiendo el medioambiente se merma la economía. "Son unos mentirosos. O simplemente son estúpidos y no saben cómo hacerlo, porque si nosotros hemos encontrado el modo de hacerlo, ellos también pueden. Y se trata de tener los huevos para hacerlo".

El actor ha puesto el estado de California, de donde fue gobernador, como ejemplo de apostar por la reducción de los gases de efecto invernadero. "Es el único lugar donde se han reducido los gases de efecto invernadero un 25%, hemos vuelto a los niveles de emisión de 1990", ha dicho.

Schwarzenegger ha afirmado que este estado es la evidencia de que apostar por lo verde es la mejor estrategia para crear empleo y se ha convertido en "el número uno en términos económicos en los EEUU con un PIB de 3,3 billones de dólares".

Durante la entrevista, el intérprete ha explicado que empezó a interesarse realmente por el cuidado del medioambiente cuando se presentó como gobernador de California. "Una de las cosas que más me llamó la atención durante la campaña fue que podíamos tener un impacto tremendo en el planeta". Sin embargo, no ve que estos objetivos verdes sean incompatibles con el capitalismo y ha señalado que, como republicano, le diría a la industria que" se relajen" porque nadie va a obligarles. Aunque es tajante: "Puedes tener el mejor capitalismo global del mundo, pero si la gente se muere, se muere, se acaba todo".

El problema para el actor es la forma de comunicar de los ecologistas sobre la emergencia climática: "Tienen buena intención, son apasionados, pero tienen un problema a la hora de comunicar, en cada discurso cuentan las toneladas de contaminación que se van a emitir este año, pero eso no vende tickets". Schwarzenegger ha utilizado el símil de la promoción de una película y ha señalado que "no puedes hablar de las lentes que has usado, de cómo la has financiado y que efectos especiales has hecho, tienes que contar la historia. Tienes que contar algo que haga que vayan a ver la película, tienes que seducirlos".

En otro momento de la entrevista ha pedido no centrarse en hablar "de los osos polares, de los icebergs y el aumento del nivel del mar": "Podemos mencionarlo, porque es cierto, existe el cambio climático, pero su causa es la contaminación. Acabemos con la contaminación."

Además, ha resaltado el papel clave que tienen todos los ciudadanos, como en todos los grandes movimientos de la historia. "La Guerra Civil de los EEUU, el movimiento por los Derechos o el movimiento por la independencia en India, la concesión del derecho a voto las mujeres... Todos estos movimientos se hicieron con el poder de la gente y necesitamos que la gente entienda cómo y dónde pueden participar". Por ello, ha destacado la importancia de que toda la población del impacto de sus decisiones y acciones, como el hecho de comprar un vaquero producido en China y la contaminación que produce su envío.