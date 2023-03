elDiario.es, nominado a los premios mundiales de periodismo de datos por tercer año consecutivo

elDiario.es repite nominación a los Sigma Awards, los premios mundiales más prestigiosos de periodismo de datos, por el proyecto “¿Cómo ha crecido tu ciudad desde que naciste?” publicado en 2022. Los galardones han incluido entre los mejores proyectos de periodismo de datos del año la investigación urbanística, que analiza los planos cartográficos de más de 12 millones de edificios de todo el país para mapear de manera totalmente personalizada cómo han crecido las áreas urbanas en España.

Los galardones Sigma Awards, herederos de los premios Data Journalism Awards, “destacan el mejor periodismo de datos hecho en todos los países” y son considerados los más prestigiosos del mundo. Junto a elDiario.es, otros medios internacionales como The New York Times, Pro Publica, Reuters, o The Economist también han recibido nominaciones por investigaciones periodísticas basadas en la visualización o el análisis de datos.

Los premios, apoyados por Google News Initiative, han seleccionado el trabajo de elDiario.es entre las más 600 postulaciones enviadas por medios de más de 80 países en todo el mundo. La cobertura de la unidad de datos de elDiario.es ya fue considerada por los galardones como una de las finalistas en 2020 (por el seguimiento de la pandemia de Covid-19) y en 2021.

“¿Cómo ha crecido tu ciudad desde que naciste?” es un proyecto periodístico innovador de elDiario.es que analiza los planos cartográficos de más de 12 millones de edificios de todo el país para desvelar cómo ha crecido el paisaje urbano de cada ciudad en el último siglo según el año de nacimiento del lector. La investigación se publicó en un formato interactivo en el que cada lector podía especificar su año de nacimiento y todo el contenido se adaptaba a esta fecha. De esta manera, cada usuario lee un reportaje complemente único.

Además de elDiario.es, otros medios y periodistas españoles han sido nominados en los Sigma Awards. Entre los medios españoles, también han sido nominados El Confidencial, por su cobertura de la guerra de Ucrania, El País, por su investigación junto a otros medios europeos sobre la tragedia de Melilla, y el Mundo Deportivo, por un análisis gráfico sobre el futbolista Luis Suárez.