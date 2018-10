Educación acepta la propuesta del Congreso y Filosofía será obligatoria en los dos cursos de Bachillerato

Era la consecuencia lógica a la petición que ayer realizaron por unanimidad todos los grupos y ya es oficial: la asignatura de Filosofía será obligatoria en los dos cursos de Bachillerato, según ha anunciado el Ministerio de Educación.

El departamento que dirige Isabel Celaá recoge de esta manera el guante que le lanzó ayer el Congreso y recupera para la última etapa de la educación secundaria la materia, que con la reforma de la LOMCE que había realizado el anterior gobierno, del PP en 2013, había perdido peso y dejado de ser obligatoria. Los alumnos también cursarán los contenidos de ética "en el curso de la ESO más conveniente", según la nota emitida por el ministerio.

"Esta modificación se incorporará a la reforma de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que está elaborando actualmente el Ministerio de Educación y FP. Esta se presentará en los próximos meses al Consejo de Ministros para su aprobación y posterior tramitación parlamentaria", ha informado el ministerio.

Preguntado respecto a los plazos concretos, Educación no tiene certezas. Desde el ministerio explican que están trabajando lo más rápido que pueden, pero que más allá de presentarlo en el Consejo de Ministros en los próximos meses, no tienen la certeza de cuándo entrará en vigor porque depende del trámite parlamentario. En otras palabras, no es seguro aún que vaya a entrar a tiempo para ser una realidad el próximo curso.

El Ministerio apenas ha tardado un día en aceptar la propuesta que le hizo ayer el Congreso tras aprobar todos los grupos de forma unánime la recuperación de Filosofía como asignatura obligatoria.

"La Filosofía ayuda a los alumnos y alumnas a pensar, a crear una conciencia crítica, a instalarse conscientemente en el tiempo y en el espacio (...). Creemos que, con ello [la obligatoriedad de la materia], ayudamos a los alumnos y alumnas que crecen inmersos en un mundo repleto de información (...) a desarrollar un pensamiento crítico que les permita distinguir lo importante de lo accesorio y los fundamentos del mundo en el que vivimos", ha valorado la ministra.

Los partidos acordaron ayer crear un "ciclo formativo secuenciado en Filosofía" durante los tres últimos cursos de Secundaria, igual que ocurre con otras materias como Lengua, Matemáticas e Historia. Además, se acordó "diseñar un currículum común para todo el sistema educativo no universitario, que al mismo tiempo sea estable y flexible en los contenidos" para garantizar que la materia se imparte de manera similar en toda España.

Filosofía fue degrada en la reforma de la LOMCE que diseñó el exministro José Ignacio Wert y que el PP aprobó en solitario en 2013. Desde que la actual ley educativa entró en vigor, la materia había dejado de ser obligatoria en los últimos cursoso de Secundaria. Ante esta situación, fuertemente criticada por colectivos de profesores, sindicatos educativos y movimientos sociales, muchas Comunidades Autónomas habían utilizado el margen que les otorga la ley para ofrecerla allí donde no lo hacía la normativa estatal. En los últimos años, la asignatura estaba ganando terreno de nuevo en las aulas, incluso en las regiones gobernadas por el PP, como Galicia.