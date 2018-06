El Gobierno presentará el borrador de ley de Cambio Climático antes de agosto

El Gobierno planea tener un borrador de ley de cambio climático y transición energética antes de agosto, según ha contado este miércoles la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

"Es una ley fundamental para el país", ha afirmado Ribera tras ser preguntada por el diputado de Equo Juantxo López Uralde. La minsitra también ha explicado que la primera versión estará bastante basada en el trabajo que tenía avanzado el Ministerio antes del cambio de Gobierno aunque lo considera "con graves carencias", en algunos aspectos. En una entrevista con eldiario.es ya avanzó que "p rácticamente no hay nada en materia de energía, fiscalidad ni señales orientadoras para que los inversores inviertan bien y no donde no toca. Y son aspectos críticos. Hay otra carencia importante: la necesidad de implicar, de proteger, a los colectivos más vulnerables en una transición que ha de ser justa".

La ministra ha aprovechado para subrayar las similitudes con la proposición de ley de cambio climático "recientemente presentada por el señor Rafael Hernando", del grupo popular.