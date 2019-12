Greta Thunberg cede su voz a los jóvenes del Sur global en la COP25: "Es su historia la que debe ser contada"

La agenda de Greta Thunberg en Madrid está siendo de lo más intensa, y su figura convertida ya en un símbolo de la lucha contra la crisis climática amenaza con eclipsar la propia Cumbre del Clima.

Esta mañana ha estado finalmente en la Zona Azul, la parte oficial de la COP25, para ofrecer una rueda de prensa junto a Luisa Neubauer, representante de Fridays for Future Alemania. "Los indígenas son los que más están sufriendo la crisis. Es importante hablar sobre los indígenas porque están sufriendo y sus derechos están siendo violados en todo el mundo. Ellos han vivido en armonía con la naturaleza durante cientos de años. Tenemos que escucharlos porque ellos tienen un conocimiento que necesitamos en estos tiempos cruciales", ha concedido la activista después de que el resto de compañeros hicieran sus intervenciones.

Consciente del efecto que genera y de cómo su propio nombre se ha convertido en un símbolo más potente que su propio movimiento, Fridays for Future, Greta Thunberg ha acudido esta mañana a Ifema para no hablar. Junto a Luisa Neubauer se ha dirigido a las decenas de periodistas presentes diciéndoles que sus historias –las de dos jóvenes europeas, blancas, de posición económica privilegiada– se ha contado una y otra vez, pero no es la que de verdad necesita ser contada. "Las historias que tenemos que escuchar están en el Sur global, porque en este momento hay personas que están sufriendo y muriendo. Luisa y yo queremos utilizar esta plataforma y esta atención para compartir las historias que es necesario compartir.

Greta Thunberg en la rueda de prensa de este lunes en la COP25.

"Tenéis que tomar las decisiones correctas", ha exigido Krisha, que viene desde Filipinas. "¿Cuántas vidas más deben perderse en África para que toméis la crisis climática en serio? Los países desarrollados deben estar avergonzados", ha dicho otra de las compañeras de Thunberg.

Desde Chile, las frases han hecho hincapié en la crisis social que obligó al presidente sudamericano, Sebastián Piñera, a no albergar la cumbre: "Desde que se suspendió la COP en Chile, los medios se han olvidado de nosotros. La crisis en mi país no ha sido por una decisión de 30 pesos, sino por 30 años de gobiernos democráticos que fallaron en protegernos. El Gobierno declaró el estado de emergencia, pero no tenemos miedo y seguimos en las calles aun arriesgando nuestras vidas. Chile despertó y el mundo está despertando también", ha asegurado la joven suramericana, que se quejó de ver en la COP25 a su gobierno "limpiar su imagen con palabras vacías, mientras comete violaciones de los derechos humanos todos los días. El mundo está literalmente quemándose. Las soluciones son simples. Necesitamos el compromiso político. Y en la COP los países no están debatiendo sobre lo que de verdad importa. Nosotros en Chile con el neoliberalismo lo hemos visto claro: parece que unas vidas valen más que otras. Nuestras vidas no están abiertas a negociación. Nuestro planeta no está en venta", ha cerrado, visiblemente emocionada.

El panel de jóvenes representantes de Fridays for Future, con Greta Thunberg en el centro. Jose Verdugo

Sin parar desde el viernes

En la rueda de prensa de hoy Luisa Neubauer adelantó que habrá algún acto más de Fridays for Future protagonizado por ella y por Greta Thunberg. Neubauer es una estudiante alemana de Geografía, militante de Los Verdes y embajadora de Juventud Política de Desarrollo de una ONG llamada ONE. Esta joven de 23 años ha denunciado en su tesis ‘Estrategias para inversiones financieras sostenibles’ el lobby de la industria de combustibles fósiles.

Esta será en todo caso una más de las múltiples actividades que ha protagonizado Thunberg desde que llegó el viernes a Madrid. Unas horas después de bajarse del tren que la traía desde Lisboa, Greta se presentó por sorpresa en Ifema para encontrarse con jóvenes activistas. Por la tarde participó en una rueda de prensa de la Cumbre Social en La Casa Encendida con una inusualmente numerosa convocatoria: más de 400 periodistas acreditados.

Desde allí se dirigió a la Marcha por el Clima. Pero por mucho que lo intentó, la afluencia de personas a esta manifestación que acabó siendo multitudinaria y la expectación que genera su presencia le impidieron –por cuestiones de seguridad– hacer con los demás el recorrido de Atocha a Nuevos Ministerios. Así que tuvo que dirigirse en coche eléctrico hasta el final del trayecto para subir al escenario y pronunciar un aplaudido discurso que comenzó con unas pocas frases en español.

Uno de los representantes indígenas que participó en la rueda de prensa de Fridays for Future con Greta Thunberg.

El domingo ha estado también en la Universidad Complutense, donde se ha reunido con otros organizadores de la llamada contracumbre –la Cumbre Social– para planificar la siguiente semana de la COP25, la semana decisiva, en la que tienen que culminar las negociaciones entre los países participantes.

Este lunes –festivo en Madrid y otras siete comunidades– ha participado en esta rueda de prensa y más tarde tiene previsto un acto con la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, promovido por Unicef. Del resto de sus planes aún no se sabe nada. Su oficina de prensa va informando con cuentagotas de sus próximos pasos. Sí es probable que participe en un acto más esta semana, aunque casi se descarta que se quede hasta el cierre de la COP25, previsto para este viernes 13.